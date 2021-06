Nowe epidemie COVID-19 w Azji mogą spowodować opóźnienia w globalnym łańcuchu dostaw. Tego typu sytuacja zaostrzy globalny niedobór półprzewodników i będzie prowadziła do kolejnych problemów. O całej sprawie donosi Wall Street Journal w swoim raporcie.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Na Tajwanie pojawia się coraz więcej przypadków COVID-19. Region ten jest znaczącym ośrodkiem światowej produkcji pół przewodników. Od początku maja na terenie Tajwanu liczba przypadków COVID-19 wzrosła z liczb dwucyfrowych do trzycyfrowych każdego dnia.

Epidemia koronawirusa ma duży wpływ na co najmniej jedną, dużą markę produkującą czipy na Tajwanie. To King Yuan Electronics Co. - jedna z największych firm na wyspie, która zajmuje się testowaniem i pakowaniem półprzewodników. W fabryce ponad 200 pracowników uzyskało pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa w czerwcu 2021 roku. Kolejne 2000 osób zostało umieszczonych w kwarantannie. Wall Street Journal donosi, iż przez to tajwańska firma będzie borykała się nie tylko z problemami logistycznymi, ale również ze zmniejszonymi przychodami.

Druga duża firma z Tajwanu, TSMC twierdzi, że nie posiada obecnie większych problemów, a prace idą zgodnie z założeniem. Tajwańczycy ostrzegali już jednak w kwietniu bieżącego roku, że niedobory mogą potrwać do 2022 roku.

