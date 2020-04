Departament IT stanu New Jersey poszukuje ochotników z wiedzą na temat kodowania w języku COBOL.

Zdjęcie COBOL znacząco różni się od dzisiejszych języków programowania /123RF/PICSEL

Powstały jeszcze w latach 50-tych COBOL jest znacznie starszym językiem programowania niż te, które zna większość ludzi. Został on opracowany jeszcze w latach 50. XX wieku wraz z działaniami Departamentu Obrony. Nadal jest on używany w aplikacjach systemów typu mainframe m.in. w Stanach Zjednoczonych.

Jak się okazuje wciąż wiele instytucji państwowych w Stanach Zjednoczonych korzysta z komputerów obsługujących wspomniane systemy. Ich konserwacja oraz sprawny serwis, mogłyby wspomóc urzędy w sprawnym reagowaniu na wnioski, m.in. te dotyczące bezrobocia oraz wypłacania pieniędzy niepracującym osobom.

Z prośbą do osób znających COBOL-ta zwrócił się gubernator New Jersey, Phil Murphy - czytamy w serwisie The Hill.

Apel władz miasta okazał się owocny i już teraz odpowiedziało na niego kilku ochotników. Mają oni odpowiadać za pomoc w utrzymaniu starych komputerów.