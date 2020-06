Chromebook Spin 713 - nowy laptop klasy premium w rodzinie Acer

Acer powiększa linię komputerów o stylowy Chromebook Spin 713 - urządzenie klasy premium, zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie.

Zdjęcie Chromebook Spin 713 /materiały prasowe

Chromebook Spin 713 (CP713-2W) został zaprojektowany wspólnie z firmą Intel w ramach Projektu Athena - programu mającego na celu przyspieszenie tempa innowacji w segmencie komputerów przenośnych. Pomyślnie przeszedł szereg wymagających prób i testów weryfikujących zgodność z wymaganiami oraz standardami użytkowymi i technicznymi, ustanowionymi w zakresie wspomnianej inicjatywy.

Wewnątrz nowego notebooka znajdziemy procesor Intel Core 10. generacji. Na w pełni naładowanej baterii notebook będzie pracował nieprzerwanie nawet przez 10 godzin. Użytkownik ma do dyspozycji do 16 GB pamięci RAM i dysk SSD PCIe NVMe o pojemności do 256 GB.

Chromebook Spin 713 został wyposażony w 13,5-calowy wyświetlacz VertiView o proporcjach obrazu 3:2, co zapewnia 18% więcej powierzchni roboczej w pionie. Jest to wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2256 x 1504. Zarówno ekran, jak i panel dotykowy pokryte są szkłem Corning Gorilla Glass, co daje odporność na zarysowania, a jednocześnie świetnie reagują na ruchy i gesty użytkownika.

Nowa smukła aluminiowa obudowa notebooka Acer została zaprojektowana tak, by spełniać wojskowe standardy wytrzymałości (zgodność ze standardem MIL-STD 810G), co czyni komputer odpornym na wgniecenia czy korozję. Dzięki tej wyjątkowo mocnej i trwałej obudowie, komputer wyjdzie bez szwanku z upadku z wysokości do 122 cm i wytrzyma nacisk wywierany przez ciężar o masie do 60 kg. Samo urządzenie waży zaledwie 1 kg. Z łatwością zmieści się do plecaka czy torby, co jest zaletą dla mobilnych użytkowników.

Zdjęcie Chromebook Spin 713 / materiały prasowe

Notebook Acer Chromebook Spin 713 został także wyposażony w szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiających podłączenie do niego różnego rodzaju urządzeń zewnętrznych oraz zapewniających stabilną łączność ze światem online. Mamy tu dwa porty USB 3.1 typu C - obydwa obsługują standard USB 3.2 pierwszej generacji (prędkość transmisji danych do 5 Gbps), a także połączenie DisplayPort przez USB-C oraz funkcję ładowania przez złącze USB. Znajdziemy tu również złącze HDMI, port USB 3.0 i czytnik kart MicroSD. Na wyposażeniu komputera znajduje się również dwuzakresowa karta Wi-Fi 6 AX201 (802.11ax) z technologią 2x2 MU-MIMO. Moduł Bluetooth 5.0 pozwala połączyć się w wygodny sposób z urządzeniami peryferyjnymi.

Chromebook Spin 713, Chromebook Enterprise Spin 713 i Chromebook Spin 311 są w pełni kompatybilne z aplikacjami Android dostępnymi w sklepie Google Play. Użytkownicy tych komputerów zyskują więc dostęp do milionów aplikacji o najróżniejszym zastosowaniu.

Ceny i dostępność w Polsce

Chromebook Spin 713 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 3 399 zł.

Informacje o cenie i dostępności Chromebooka Enterprise Spin 713 w Polsce będą dostępne wkrótce.

Chromebook Spin 311 będzie dostępny w Polsce na przełomie września i października w cenie 1 899 zł.