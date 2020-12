Chińscy naukowcy dokonali przełomu w komputerach kwantowych

Chińscy naukowcy twierdzą, iż zbudowali komputer kwantowy, który jest w stanie wykonywać obliczenia prawie 100 bilionów razy szybciej niż najbardziej zaawansowany superkomputer świata.

Zdjęcie Chińczycy dokonali ogromnego postępu ze swoim komputerem kwantowym /123RF/PICSEL

Chińscy naukowcy zbudowali prototyp komputera kwantowego, który jest w stanie wykryć do 76 fotonów za pomocą próbkowania bozonów Gaussa - standardowego algorytmu symulacji. To znacznie szybciej niż są w stanie to robić obecnie dostępne, najszybsze superkomputery.

Reklama

Przełom Chińczyków stanowi swoistą kwantową przewagę obliczeniową, zwaną również supremacją kwantową - w której żaden tradycyjny komputer nie jest w stanie wykonać podobnego zadania w rozsądnym czasie. Jest także mało prawdopodobne, że kiedykolwiek mu się to uda.

Obliczenia kwantowe znajdują się jeszcze w powijakach, jednak już teraz są postrzegane jako klucz do radykalnej poprawy szybkości przetwarzania i mocy komputerów - umożliwiając im dokonywanie nowych odkryć oraz postępów w fizyce, chemii i innych dziedzinach.

Google w 2019 roku zbudowało swój kwantowy komputer, który był w stanie wykonać obliczenia w 200 sekund - te same zajęłyby najszybszym komputerom około 1000 lat.