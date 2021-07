Chińczycy zbudowali najpotężniejszy komputer kwantowy na świecie

Grupa chińskich naukowców stworzyła maszynę, która ich zdaniem jest najpotężniejszym komputerem kwantowym na świecie. Według preprintu przesłanego do arXiv (serwisu zbierającego prace naukowe przed weryfikacją), komputer kwantowy był w stanie rozwiązać problem za pomocą 56 z 66 kubitów, bijąc tym samym rekord Google.

W 2019 r. inżynierowie firmy Google ogłosili, że ich 54-kubitowy procesor Sycamore osiągnął supremację kwantową. Jest to punkt, w którym komputery kwantowe mogą rozwiązywać problemy niemożliwe do rozwikłania przez konwencjonalne komputery. Sycamore w 200 sekund wykonał obliczenia, które na najpotężniejszym superkomputerze na świecie zajęłyby 10 000 lat.



Chiński zespół kierowany przez Jian-Wei Pana z University of Science and Technology of China zademonstrował możliwości nowego procesora kwantowego. Nazwany Zuchongzhi, programowalny komputer 2D, może operować do 66 kubitami jednocześnie. Oznacza to, że może zakodować informację kwantową (stan kwantowy pojedynczego elektronu) na 66 bitach kwantowych.



Naukowcy donoszą, że Zuchongzhi rozwiązał problem w nieco ponad godzinę, który zająłby najpotężniejszemu na świecie klasycznemu superkomputerowi osiem lat. W przyszłości może być on zdolny do jeszcze większej wydajności.



"Szacujemy, że zadanie próbkowania ukończone przez Zuchongzhi w około 70 minut zajmie najpotężniejszemu superkomputerowi co najmniej osiem lat. Szacuje się, że koszt obliczeniowy klasycznej symulacji tego zadania jest o 2-3 rzędy wielkości wyższy niż w przypadku poprzedniej pracy na 53-kubitowym procesorze Sycamore" - napisali naukowcy.



Według chińskich uczonych, problem, który rozwiązywał komputer był ok. 100 razy trudniejszy niż ten rozwiązywany przez Sycamore.



"Nasza praca ustanawia jednoznaczną kwantową przewagę obliczeniową, która jest niewykonalna dla klasycznych obliczeń w rozsądnym czasie. Wysoce precyzyjna i programowalna platforma obliczeń kwantowych otwiera nowe drzwi do badania nowatorskich zjawisk wielu ciał i implementacji złożonych algorytmów kwantowych" - dodali uczeni.



Artykuł nie został jeszcze zrecenzowany, ale oferuje spojrzenie w przyszłość i podsyca poczucie, że obliczenia kwantowe wkrótce zmienią wszystko.

