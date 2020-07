Badacze z MIT opracowali hybrydowy proces łączący fotonikę ze sztucznymi atomami. To pozwoliło na stworzenie dotychczasowo największego procesora kwantowego.

Grafika przedstawiająca tworzenie układu kwantowego /materiały prasowe Technauka Nadchodzi druga rewolucja kwantowa

Naukowcy z MIT opracowali proces produkcji oraz integracji sztucznych atomów z obwodami fotonicznymi - dzięki temu są oni w stanie wyprodukować największy dotychczasowy układ kwantowy. Nowy sposób rozwoju układu wyznacza swoisty punkt zwrotny w dziedzinie skalowalnych procesorów kwantowych. Do nowych obliczeń będą potrzebne miliony tego typu procesorów, a MIT chce mieć pewność, iż będzie się je dało relatywnie łatwo stworzyć. Nowe badania pokazują, że istnieje realny sposób na zwiększenie produkcji procesorów - przekazał zespół inżynierów.

Kubity w nowo opracowanym układzie scalonym to "sztuczne" atomy wykonane z defektów diamentu. Można je wytwarzać za pomocą światła widzialnego i mikrofal, dzięki czemu emitują one fotony przenoszące informacje kwantowe. MIT wyjawia, że celem ostatnich 20 lat prac było stworzenie podobnego rozwiązania, które pozwoli na wytwarzanie sztucznych systemów kubitowych w ilościach porównywalnych do zintegrowanej elektroniki.

Za pomocą metody hybrydowej, zespół z MIT zbudował system składający się ze 128 kubitów.