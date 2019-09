W Polsce rusza sprzedaż najnowszego laptopa ASUS ZenBook Pro Duo (UX581) - ultramobilnego laptopa wyposażonego w rozwiązanie ASUS ScreenPad Plus, czyli drugi ekran dotykowy o przekątnej 14 cali. Do czego można wykorzystać taką technologię.

Zdjęcie ASUS ZenBook Pro Duo /materiały prasowe

Komputer ma procesor Intel Core dziewiątej generacji i 32 GB pamięci RAM, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060, a także ultraszybki dysk SSD PCIe 3.0 x4 o maksymalnej pojemności 1 TB. ZenBook Pro Duo został wyposażony w ekran dotykowy OLED 4K UHD (3840 x 2160), dodatkowy ekran ScreenPad Plus o rozdzielczości 4K (3840 x 1100), jak również ASUS NumberPad - czyli touchpad o podwójnej funkcjonalności. Ekran ASUS NanoEdge ma smukłe ramki ze wszystkich czterech stron, co gwarantuje immersyjny obraz oraz kompaktowe rozmiary obudowy.

Laptop został ozdobiony asymetryczną wersją inspirowanego filozofią Zen wykończenia z koncentrycznymi kręgami.

Dodatkowy ekran dotykowy o pełnej szerokości, wysokiej rozdzielczości i współczynniku proporcji 32:9 jest umieszczony bezpośrednio ponad klawiaturą laptopa, zapewniając większą przestrzeń roboczą, a jednocześnie zachowując standardowy format obudowy. ScreenPad Plus może być używany w taki sam sposób, jak dowolny dodatkowy ekran. Ponadto użytkownicy mogą wykorzystać wiele oszczędzających czas funkcji zintegrowanych w oprogramowaniu ScreenXpert - dla uproszczenia pracy wieloma oknami i zarządzania aplikacjami. Należą do tego praktyczne i szybkie opcje sterowania, takie jak App Switcher (przełącznik aplikacji), ViewMax (maksymalizacja widoku) oraz Task Swap (zamiana zadań), które umożliwiają intuicyjną interakcję pomiędzy ekranem głównym a ScreenPad Plus. Funkcja Task Group (grupowanie zadań) pozwala użytkownikom natychmiastowo w pełni skoncentrować się na pracy, otwierając kilka zadań za tylko jednym dotknięciem.



Użytkownicy mogą również przeciągać poszczególne aplikacje, paski narzędzi lub paski menu do dodatkowego ekranu, aby uporządkować swój pulpit i zwiększyć wydajność pracy. Twórcy treści mogą zadokować na ekranie ScreenPad Plus swoje narzędzia, takie jak ekrany podglądu wideo, panel sterowania osią czasu, panele kodowania czy miksery audio, w celu optymalizacji swojego procesu pracy. Umieszczenie na ekranie ScreenPad Plus komunikatorów serwisów społecznościowych i innych aplikacji do komunikacji pozwoli użytkownikom otrzymywać wiadomości podczas pracy bez konieczności przełączania pomiędzy ekranami.

Zdjęcie ASUS ZenBook Pro Duo / materiały prasowe

Funkcje adaptacyjne, które zadebiutowały w oryginalnej wersji ScreenPada są także obecne w jego nowym wydaniu. ASUS ściśle współpracuje z deweloperami oprogramowania, takimi jak Corel, w celu zoptymalizowania narzędzi ScreenPad pod kątem uzyskania najwyższej możliwej produktywności. Należy jednak podkreślić, że z rozwiązaniem ScreenPad Plus można używać dowolnej aplikacji w systemie Windows, nie jest zatem konieczne zastosowanie specjalnej, kompatybilnej wersji.



Przy użyciu zawartego w zestawie rysika - albo dowolnego innego aktywnego rysika - użytkownicy otrzymują kolejną możliwość interakcji, przy czym ScreenPad Plus oferuje stabilną powierzchnię do pisania lub rysowania. Wraz z laptopem dostarczana jest również oddzielna podkładka pod nadgarstki o wysokiej jakości, która jeszcze bardziej udoskonala klawiaturę dysponującą funkcją unoszenia za pomocą zawiasów ErgoLift, gwarantując najwyższy możliwy komfort podczas pisania.



ZenBook Pro Duo jest wyposażony w najnowszą wersję rozwiązania ASUS NumberPad, czyli blok numeryczny podświetlony diodami LED zintegrowany w touchpadzie.

Cena: Od 11 999 zł