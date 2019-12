ASUS ZenBook 14 z ScreenPad 2.0 - polska premiera

Zaprezentowane po raz pierwszych na tegorocznych targach Computex najnowsze laptopy ZenBook 14 (UX434) wyposażone w rozwiązanie ASUS ScreenPad 2.0 są już dostępne w sprzedaży w Polsce w cenie od 4 199 zł.

Zdjęcie ASUS ZenBook 14 /materiały prasowe

Nowy ScreenPad 2.0 ulepsza tradycyjne wrażenia z obsługi laptopa, dodając interaktywny drugi ekran, który zwiększa produktywność. Jego interfejs przypominający interfejsy smartfonowe pozwala użytkownikowi zarządzać wykonywanymi zadaniami i stworzyć własny cykl pracy. Najnowsze modele ZenBook zostały wyposażone w ekran NanoEdge z smukłymi ramki ze wszystkich czterech stron. Gwarantuje to stosunek wielkości ekranu do obudowy na poziomie 92 proc.

Nowe modele dysponują pełnym zestawem wysokowydajnych komponentów, takich jak (w maksymalnej konfiguracji) czterordzeniowe procesory Intel Core i7 dziesiątej generacji, karty graficzne NVIDIA GeForce MX250, 16 GB pamięci RAM, ultraszybkie dyski SSD PCIe oraz gigabitowe karty bezprzewodowe pracujące w standardzie Wi-Fi 5.

Napędzane nowym oprogramowaniem ScreenXpert rozwiązanie ScreenPad 2.0 dysponuje teraz większym ekranem dotykowym o przekątnej 5,65 cali, który oferuje wiele nowych funkcji i korzyści. Ten dodatkowy interaktywny ekran dotykowy zwiększa produktywność, umożliwiając optymalizację procesu pracy. Zawiera on cały zestaw przydatnych autorskich programów ASUS służących zwiększeniu produktywności: Quick Key (przycisk szybkiego wyboru) pozwala na zautomatyzowanie i wykonywanie jednym dotknięciem kompleksowych sekwencji poleceń klawiaturowych, aplikacja Handwriting umożliwia pisanie tekstu w naturalny sposób, natomiast Number Key pozwala na szybkie wprowadzanie danych.

Przeprojektowany interfejs przypominający interfejsy smartfonów jest bardziej intuicyjny i przyczynia się do zwiększenia wygody użytkowania. Także zewnętrzni deweloperzy mają możliwość wykorzystywania interfejsu ASUS API w celu zoptymalizowania swojego oprogramowania oraz wrażeń użytkownika pod kątem rozwiązania ScreenPad. Zastosowane komponenty pozwoliły na zwiększenie efektywności energetycznej w porównaniu do poprzedniej generacji, co przekłada się na 2,5 razy dłuższy czas pracy baterii podczas korzystania ze ScreenPada.

Zdjęcie ASUS ZenBook 14 / materiały prasowe

Nowe lekkie i kompaktowe laptopy charakteryzują się najmniejszymi konstrukcjami w swojej klasie sprzętowej. Stało się to możliwe dzięki zastosowaniu ekranów o nowatorskiej konstrukcji NanoEdge. Najwyższej klasy ekrany 14-calowe otoczone są wyjątkowo smukłymi ramkami (2,9 mm) ze wszystkich czterech stron, co stwarza stosunek ekranu do obudowy na poziomie 92%. Takie rozwiązanie maksymalizuje powierzchnię ekranu, minimalizując jednocześnie fizycznie zajmowaną przez niego przestrzeń.



Końcowy rezultat potrafi zachwycić: niemalże bezramkowy efekt gwarantuje bardziej immersyjne wrażenia podczas oglądania, przy jeszcze większej koncentracji użytkownika na wyświetlanych treściach.

Najnowsza odsłona laptopów ZenBook zapewnia użytkownikom praktyczną możliwość pracy przez cały dzień na jednym naładowaniu baterii - oferując 12,3 godzin w modelu ZenBook 14.