Według serwisu wnp.pl, dzieci z rodzin rolniczych mogą się starać o dofinansowanie do zakupu komputera w ramach pomocy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski należy składać do 31 marca 2021 roku.

Reklama

Zdjęcie ARiMR dofinansowuje komputery /123RF/PICSEL

Jak donosi wnp.pl, fakturę potwierdzającą zakup komputera trzeba dostarczyć do biura powiatowego ARiMR do 15 kwietnia 2021 roku. To niezbędny warunek do tego, aby rozliczyć wsparcie oraz dofinansowanie. Sama Agencja uruchomiła pomoc oficjalnie w grudniu 2020 roku. Dofinansowanie w wysokości 1500 złotych można było otrzymać w przypadku chęci zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa z systemem operacyjnym oraz akcesoriami w postaci myszy, klawiatury czy ładowarki.

Reklama

Na dzień dzisiejszy do Agencji wpłynęło 39 tysięcy wniosków, których łączne dofinansowanie wyniosło ponad 58 milionów złotych.

Najwięcej wniosków o dofinansowanie do zakupu komputera zostało złożonych w województwach odpowiednio: mazowieckim, lubelskim, małopolskim czy wielkopolskim. 35 tys. decyzji zostało rozpatrzonych pozytywnie, a tym samym ARiMR wydało około 52 miliony złotych na pomoc dzieciom rolników.

Akcja z dofinansowaniami dalej trwa. Zainteresowane osoby muszą jednak złożyć stosowny wniosek maksymalnie do 31 marca 2021 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Akumulator naładowany w 5 minut. Izraelski start-up ratunkiem dla samochodów elektrycznych AFP