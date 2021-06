Apple przygotuje kolorowe MacBooki?

Nowe plotki, które pojawiły się w sieci wskazują na to, iż Apple może przygotowywać odświeżone komputery MacBook. Tym razem miałyby one być dostępne w wielu różnych kolorach do wyboru.

Zdjęcie . / AFP

Apple może w najbliższym czasie kontynuować swoją filozofię związaną z kolorystyką sprzętów. Amerykańska firma zaprezentowała jakiś czas temu stacjonarne komputery iMac, które dostępne są w kilku barwach. Najprawdopodobniej taka przyszłość czeka również przenośne komputery MacBook. Nowy MacBook Air miałby wykorzystywać zupełnie nowy korpus, który trafiał by zarówno do starszych, jak i młodszych użytkowników.

Wprowadzenie nowej kolorystyki do komputerów przez Apple to nic dziwnego. Jedynym komputerem amerykańskiego producenta, który pozostał dostępny w jednym kolorze był oryginalny iMac, który pojawił się w 1998 roku. Komputery iMac z 1999 roku były już dostępne w kilku barwach do wyboru.

Dziwi fakt, iż Apple decyduje się na tego typu zmiany tak późno. Firma szuka zapewne nowych sposobów na to, jak przyciągnąć do siebie kolejnych klientów. Kolorowe komputery iMac znalazły spore grono odbiorców, którzy jawnie wyrażali swoje zadowolenie z tego typu zmian i rezygnacji z szarości i odcieni srebra.

