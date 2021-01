Apple patentuje nowy pomysł na MacBooka

Apple opatentowało nowe rozwiązanie, które ma przekształcić MacBooka w swoistą bezprzewodową ładowarkę. Amerykańska firma chce za jej pomocą ładować inne sprzęty.

Apple zgłosiło patent, który według opisu wykorzystuje odpowiednie elementy komputera MacBook, aby pozwolić ładować inne sprzęty z jabłkiem w logo. Dokumenty patentowe zdradzają, iż pod obudową komputera miałaby znaleźć się specjalna cewka, która przekazywałaby energię do iPhone’a lub słuchawek AirPods. Co więcej, cewki działają w dwie strony, tym samym mogąc odbierać energię, co oznacza, że i bateria laptopa mogłaby być ładowana przy wykorzystaniu energii samego smartfona.

Apple chce, aby użytkownicy zabrali ze sobą tylko i wyłącznie MacBooka i nie nosili niepotrzebnych kabli. Nie wiadomo jednak dokładnie, jak miałoby działać samo ładowanie bezprzewodowe komputera oraz jakiej mocy potrzebowałoby do poprawnego działania.

Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych patentów, nie wiadomo czy Apple zdecyduje się wprowadzić swoje rozwiązanie w rzeczywistości. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.