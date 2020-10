AMD zaprezentowało karty graficzne Radeon RX 6000

Firma AMD zaprezentowała nową generację kart graficznych AMD Radeon RX 6000, która zapewnia potężną wydajność i najwyższej klasy jakość obrazu.

Seria nowych kart obejmie dwa modele: Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT i nowy flagowy Radeon RX 6900 XT - najszybsza karta graficzna dla graczy, jaką AMD kiedykolwiek opracowało.

Karty graficzne AMD Radeon RX 6000 zostały skonstruowane w oparciu o przełomową architekturę AMD RDNA 2, czyli fundament dla następnej generacji konsol, PC, laptopów i urządzeń mobilnych. Architektura ta zapewnia dwukrotnie wyższą wydajność i 54% lepszy stosunek wydajności do zużywanej energii w porównaniu do kart graficznych bazujących na architekturze AMD RDNA. Zaimplementowano też nową technologię AMD Infinity Cache, która zapewnia 2,4-krotnie lepszy stosunek przepustowości do zużywanej energii w porównaniu do produktów AMD na bazie architektury RDNA polegających wyłącznie na pamięci GDDR6.

Dzięki obsłudze interfejsu PCIe 4.0 i 16 GB pamięci GDDR6 nowa generacja Radeon RX 6000 sprawdzi się w nawet najbardziej wymagających grach AAA w rozdzielczości 4K i najwyższych możliwych ustawieniach.

Karty graficzne AMD Radeon RX 6800 i 6800 XT powinny być dostępne w ofertach globalnych sprzedawców i na stronie AMD.com od 18 listopada 2020 w cenach sugerowanych odpowiednio 579 USD i 649 USD. Karta graficzna AMD Radeon RX 6900 XT powinna być dostępna 8 grudnia 2020 w cenie sugerowanej 999 USD.