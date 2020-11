Aktualizacja Big Sur psuje starsze MacBooki Pro

Użytkownicy ostrzegają, że najnowsza wersja systemu operacyjnego na komputery Apple może blokować niektóre starsze modele MacBooka Pro.

macOS Big Sur to spora aktualizacja dla komputerów z jabłkiem w logo, która trafiła niedawno do dystrybucji. Wprowadzone zmiany skupiają się przede wszystkim na wyglądzie oraz działaniu dedykowanych aplikacji. Chociaż nowa wersja systemu była wyczekiwana przez użytkowników Apple, okazuje się, że w niektórych przypadkach może ona doprowadzić do zablokowania komputera.

Informacja na ten temat pojawiła się na popularnym forum Reddit. Społeczność serwisu zwróciła uwagę, że podczas aktualizacji do Big Sur ich laptopy nagle wyświetlają czarny ekran, a następnie całkowicie zamierają. Choć użytkownicy próbowali resetować swoje urządzenia na różne sposoby, nie przyniosło to żadnych efektów.

Na obecną chwilę nie jest jasne czego konkretnie dotyczy problem. Wśród zgłaszających, większość stanowią przede wszystkim osoby korzystające ze starszych modeli MacBooków Pro, w tym 13-calowych modeli MacBook Pro z 2013 i połowy 2014 r.

W przypadku zgłaszania awarii komputerów, Apple zaleca skontaktowanie się z serwisem i oddanie urządzenia do naprawy, co oczywiście nie dla wszystkich jest wygodnym rozwiązaniem. Warto zatem, w przypadku posiadania starszego modelu MacBooka, zaczekać na wydanie potencjalnej poprawki.