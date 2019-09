Firma ADATA zaprezentowała nowy zewnętrzny dysk SSD wyposażony w złącze USB typu C oraz obudowę odporną na wodę, pył i upadki.

Zdjęcie ADATA SE800 /materiały prasowe

Dysk ADATA SE800 wykorzystuje pamięć 3D NAND oraz złącze USB 3.2 Gen 2 i osiąga prędkość do 1000 MB/s podczas odczytu i zapisu danych. Dzięki temu jest ponad 6-krotnie szybszy od tradycyjnych nośników talerzowych. Skopiowanie pliku wideo o rozdzielczości 4K, zajmującego 50 GB, trwa 50 sekund.

Wykorzystanie odwracalnego złącza USB Typu C umożliwia prawidłowe podłączenie kabla w obydwu pozycjach. Model SE800 nie wymaga instalowania sterowników i działa z urządzeniami z systemami Windows, Mac OS, Linux oraz Android. Ułatwia to przenoszenie danych pomiędzy różnymi platformami.

Obudowa jest wykonana ze szczotkowanego metalu i występuje w dwóch kolorach - szarym i niebieskim. Posiada ona certyfikaty: IP68 oraz MIL-STD-810 516.6. Oznacza to pełną wodoszczelność i pyłoszczelność, a także odporność na upadki z wysokości.

Nowy model jest też wyjątkowo lekki i kompaktowy - waży zaledwie 40 g i ma wymiary 72 x 44 x 12,2 mm. O pracy urządzenia informuje dioda LED, ukryta pod zaślepką złącza USB.

W zestawie oprócz dysku znajdują się także kable USB typu C do USB typu C oraz USB typu C do USB.

ADATA SE800 wkrótce trafi do sprzedaży. Będzie dostępny w wersjach o pojemnościach 512 GB i 1 TB z sugerowanymi cenami, wynoszącymi odpowiednio 449 zł oraz 699 zł.