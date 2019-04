Acer z nowym komputerem gamingowym Predator Orion 5000

Marka Acer zaprezentowała nowy komputer dla gracza wyposażony w procesory Intel Core i9-9900K, karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 2080 oraz kartę sieciową Ethernet 2.5 Gbps Dragon.

Zdjęcie Acer Predator Orion 5000 /materiały prasowe

Wewnątrz Predatora Orion 5000 (PO5-605S) pracuje ośmiordzeniowy procesor Intel Core i9-9900K 9. generacji (z chipsetem Z390) oraz pamięć DDR4 przystosowana do pracy w trybie dwukanałowym (do 64 GB), co przekłada się na parametry zdolne sprostać nawet najbardziej wymagającej rozgrywce.

Za jakość grafiki odpowiada architektura Turing zastosowana w karcie NVIDIA GeForce RTX 2080. Łączy ona w sobie obsługę ray-tracingu w czasie rzeczywistym, elementy sztucznej inteligencji i programowalne cieniowanie, czego efektem jest zupełnie nowy sposób wizualnego doświadczania gier.

Potężny procesor napędzający komputer Orion 5000 chłodzony jest układem wypełnionym płynem, który reguluje temperaturę pracy tak, by praca na najwyższych obrotach nie miała negatywnego wpływu na wydajność sprzętu. Wentylatory nawiewne i wywiewne zostały rozmieszczone w newralgicznych miejscach, natomiast strefa zasilacza wyposażona jest we własny zdejmowalny filtr pyłu, dzięki czemu wnętrze komputera pozostaje dobrze schłodzone podczas nawet najbardziej ekstremalnych rozgrywek.

Zmniejszono rozmiary obudowy (typ tower); jej aktualna pojemność to 30 litrów. Jeden bok ma postać prześwitującej metalowej siatki. Całość obudowy wykonana jest z materiału, który skutecznie chroni wewnętrzne podzespoły przed wszelkimi zakłóceniami elektromagnetycznymi. Karta Ethernet 2.5 Gbps zapewnia szybkie i stabilne połączenie z siecią, co staje się dodatkowym asem w rękawie w rozgrywce online.

Wbudowana kieszeń rozszerzeń typu Easy-Swap umożliwia łatwe podłączenie 2,5-calowego dysku HDD lub SSD SATA I/II/III, zapewniając transmisję danych z prędkością 6 Gbps, co pozwala użytkownikowi przenosić dane bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi czy resetowania komputera. To rozwiązanie idealne dla graczy, którym zależy na szybkiej wymianie danych, szybkim przenoszeniu systemu, czy na możliwości szybkiego zapisu danych na 2,5-calowym dysku SSD np. przed dalszą lub dłuższą podróżą.

Użytkownik komputera Orion 5000 ma możliwość ustawienia koloru podświetlenia obudowy zgodnie z własnymi preferencjami - np. odpowiednio do gry, w którą aktualnie gra. Podświetlenie emitowane przez specjalne paski i wentylatory zamontowane pod wzmocnioną obudową można regulować w zakresie aż 16,7 mln kolorów. Funkcja Lighting Maker umożliwia z kolei dopasowanie oświetlenia do rytmu odtwarzanej muzyki.

Informacja o dostępności nowego Predator Orion 5000 w Polsce zostanie podana w późniejszym terminie.