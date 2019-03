Na polskim rynku debiutuje Acer T​ravelMate X5. notebook z 14-calowym ekranem IPS Full HD, ważący zaledwie 980 gramów, z obudową o 14,99 mm grubości.

Zdjęcie Acer T​ravelMate X5 /materiały prasowe

TravelMate X5 posiada obudowę z najwyższej jakości stopu magnezowo-litowego i magnezowo-aluminiowego. Są one od dwóch do czterech razy mocniejsze niż standardowe stopy aluminium o tej samej grubości, a ważą nawet o 20-35 proc. mniej. Mieszanka materiałów sprawia, że seria TravelMate X514-51 jest smukła i lekka, a jednocześnie odporna na wgniecenia i złamania.

Reklama

Laptop TravelMate X514-51 waży 980 gramów i ma 14,99 mm grubości. Dzięki temu łatwo mieści się w teczce, torbie lub plecaku. Bateria pozwala na pracę do 10 godzin, co oznacza całodzienną pracę przy jednorazowym naładowaniu.

Notebooki TravelMate zasilane są przez procesory Intel Core i7 8. generacji, posiadają do 16 GB pamięci DDR4 oraz do dwóch szybkich dysków SSD o pojemności do 512 GB. Funkcje te pozwalają na wyświetlanie i edycję dużych arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji oraz filmów. Laptop wyposażony jest również w system Windows 10 Pro.

Opisywany komputer posiada 14-calowy wyświetlacz Full HD (1920 x 1080) z technologią IPS i wąskimi ramkami 9.2 mm. Funkcje te maksymalizują pole widzenia i zapewniają wyraźne wyświetlanie dokumentów, filmów oraz stron internetowych, nawet pod szerokim kątem. Funkcja Acer BlueLightShield pozwala na redukcję szkodliwego niebieskiego światła.



Touchpad z odpornym na uszkodzenia z czułym panelem dotykowym Corning Gorilla Glass NBT obsługuje przewijanie, przyciskanie i gesty dwoma palcami. W porównaniu do tradycyjnego szkło Corning Gorilla Glass jest twardsze, bardziej odporne na zadrapania, dzięki czemu palce gładko przesuwają się po powierzchni. Łatwiej jest je też czyścić.



Zdjęcie Acer T​ravelMate X5 / materiały prasowe

TravelMate X514-51 wyposażony jest w certyfikat Skype for Business oraz najnowocześniejszy sprzęt audio i wideo z przydatnymi funkcjami do spotkań. Użytkownicy, którzy kontaktują się z dostawcami zewnętrznymi, współpracownikami i partnerami z pewnością docenią kamerę HD 720p z Acer Purified. Dodatkowymi funkcjami są dwa wbudowane głośniki oraz dwa mikrofony. Urządzenie jest kompatybilne z asystentem Cortana.



Do szybkiego dokowania typu "plug-and-play" TravelMate X514-51 jest wyposażony w port USB typu C do sparowania z opcjonalną stacją dokującą Acer USB Type-C (sprzedawaną osobno). Pozwolą one na zwiększenie możliwości obszaru pracy, w tym podłączenie do trzech wyświetlaczy 4K. Doskonałą jakość połączenia zapewniają MU-MIMO 2x2802.11ac i Bluetooth 5.0.

Ceny i dostępność

TravelMate X5 (NX.VJ7EP.001) z procesorem Intel Core i5-8265U 8 GB pamięci RAM, a także dyskiem SSD o pojemności 256 GB jest dostępny w Polsce w cenie 4 199 zł.

TravelMate X5 (NX.VJ8EP.002) z procesorem Intel Core i5-8265U 8 GB pamięci RAM, a także dyskiem SSD o pojemności 256 GB jest dostępny w Polsce w cenie 4 399 zł.



TravelMate X5 (NX.VJ7EP.003) z procesorem Intel Core i7-8565U 16 GB pamięci RAM, a także dyskiem SSD o pojemności 512 GB i z dotykowym ekranem jest dostępny w Polsce w cenie 5 199 zł.



TravelMate X5 (NX.VJ8EP.004) z procesorem Intel Core i7-8565U 16 GB pamięci RAM, a także dyskiem SSD o pojemności 512 GB i z dotykowym ekranem jest dostępny w Polsce w cenie 5 399 zł.