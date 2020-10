Acer prezentuje nowe biznesowe laptopy z serii TravelMate

Popularny producent zaprezentował trzy nowe produkty z serii komercyjnych notebooków TravelMate dla użytkowników korporacyjnych i biznesowych.

Zdjęcie Nowe biznesowe laptopy z serii TravelMate /materiały prasowe

Laptopy TravelMate, wyposażone zostały w procesory Intel Core 11. generacji z grafiką Iris Xe lub opcjonalnie w dedykowane układy graficzne NVIDIA GeForce MX350. Do tego użytkownik będzie miał do dyspozycji maksymalnie 32 GB pamięci RAM oraz dyski SSD korzystające z interfejsu PCIe bądź SATA. Wszystko to zapewni wystarczająco dużo mocy do wykonywania zadań, a zastosowana bateria pozwoli do 15 godzin pracy w przypadku modelu TravelMate P4 i Spin P4 lub do 13 godzin w przypadku modelu TravelMate P2.

Notebooki TravelMate Spin P4 zostały wyposażone w odporny na zarysowania 14-calowy dotykowy panel IPS o rozdzielczości Full HD chroniony szkłem Corning Gorilla Glass. Nowe urządzenia posiadają konstrukcję konwertowalną, co pozwala na obracanie ekranu o 360 stopni oraz korzystanie ze Spina w trybie: laptopa, podstawki, namiotu lub tabletu. Precyzyjny panel dotykowy zapewnia intuicyjne sterowanie gestami, a chowany w obudowie rysik Acer Active i funkcja Windows Ink umożliwiają wygodne rysowanie i robienie notatek.

Dedykowany do trudnej pracy w terenie

TravelMate P4 i TravelMate Spin P4 są wyposażone w wiele usprawnień poprawiających funkcjonalność i wrażenia użytkowania. Notebooki zostały zbudowane zgodnie z wytycznymi wojskowej normy MIL-STD-810G i zawierają szereg ułatwień poprawiających wytrzymałość urządzeń. Do takich należy zaliczyć: klawiaturę odporną na zalanie, gumowe wstawki mające amortyzować potencjalne upadki w domu, biurze, czy w czasie pracy w terenie.

Oprócz tego laptopy mają wbudowane głośniki skierowane do góry, które poprawiają jakość rozmów, dzięki czemu np. podczas konferencji wyraźniej słyszymy uczestników spotkania. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że TravelMate P4 i TravelMate Spin P4 można szybko naładować do 80% w ciągu zaledwie godziny.

Mobilność z łącznością 4G LTE w zestawie

Obydwa laptopy charakteryzują się wytrzymałą w części aluminiową obudową oraz grubością poniżej 18 mm. Tymczasem TravelMate P2 z teksturowaną klapą matrycy waży zaledwie 1,625 kg i mierzy 20 mm grubości. Wszystkie trzy modele są wyposażone w karty sieciowe Intel Wi-Fi 6, aby zapewnić płynniejszą łączność bezprzewodową i mają możliwość zamontowania modemów 4G LTE z obsługą eSIM. Taka konfiguracja umożliwia podróżującym służbowo stałą łączność z siecią w zależności od dostępnych możliwości.

Wszystkie nowe modele TravelMate posiadają port Intel Thunderbolt 4, umożliwiający błyskawiczny transfer danych do 40 Gbps, a także Acer Office Manager do zdalnego zarządzania.

Bezpieczeństwo i zdalne zarządzanie

Laptopy z serii TravelMate zostały wyposażone w Trusted Platform Module (TPM) 2.0, który zabezpiecza laptopa już jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. Ponadto, notebooki mogą pochwalić się kamerą na podczerwień i czytnikiem linii papilarnych (kompatybilne z Windows Hello), natomiast wbudowana osłona kamery internetowej dodatkowo chroni prywatność.

Cena i dostępność:

TravelMate P2 (TMP215-53) będzie dostępny w Polsce na początku 2021 r. w cenie od 2899 PLN

TravelMate P4 (TMP414-51) będzie dostępny w Polsce na początku 2021 r. w cenie od 3499 PLN

TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) będzie dostępny w Polsce na początku 2021 r. w cenie od 3699 PLN