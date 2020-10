Acer ogłasza najnowsze linie notebooków - Swift, Spin i Aspire

​Firma Acer przedstawiła nowe produkty z serii Swift oraz Spin dedykowane dla osób pracujących w podróży. Producent zaprezentował również odświeżony model Aspire 5.

Zdjęcie Nowe notebooki Acer /materiały prasowe

Acer Swift 3X - cienki, lekki i wydajny

Swift 3X został wyposażony w nowy dedykowany układ graficzny Intel Iris Xe MAX sparowany z procesorem Intel 11. generacji. Taki zestaw zapewnia wysoką wydajność w podróży, która sprawdza się w pracy kreatywnych profesjonalistów tj. fotografów lub YouTuberów. Nowoczesny i lekki Swift 3X waży zaledwie 1,37 kg. Potrafi działać na zasilaniu akumulatorowym przez maksymalnie 17,5 godziny, a w razie potrzeby można go również szybko naładować - osiągnąć cztery godziny pracy w zaledwie 30 minut. Za detale wyświetlanych obrazów odpowiada 14-calowy ekran FHD IPS, który obejmuje 72% gamy kolorów NTSC i oferuje 84% stosunek ekranu do obudowy. Laptop został wyposażony w kartę sieciową Intel Wi-Fi 6 oraz w liczne porty - w tym USB-C, Thunderbolt 4 i USB3.2 Gen 2, zapewniające szybki i wygodny transfer danych.

Acer Spin 5 - ultracienki ekran dotykowy

Acer Spin 5, nagrodzony Red Dot Design Award 2020, to konwertowalny notebook z ekranem dotykowym o grubości 14,9 mm, ważący 1,2 kg, Przeznaczony jest dla osób poszukujących ekstremalnej produktywności w nowoczesnym wydaniu. Przyciągające wzrok urządzenie ma 360-stopniowy zawias, który umożliwia przekształcenie go w tablet do robienia notatek lub ustawienie dedykowane pisaniu, w którym klawiatura jest lekko uniesiona. Zapewnia w ten sposób ergonomiczne pisanie i lepsze chłodzenie podzespołów. Ekran dotykowy oraz touchpad zostały pokryte warstwą antybakteryjnego szkła Corning Gorilla. Dodatkowo, zgodnie z protokołem testowym JIS Z 2801 i ISO 22196, środek przeciwbakteryjny na bazie jonów srebra zgodny z BPR i EPA w powłoce klawiatur i otaczającej powierzchni wykazuje niezmiennie wysoki współczynnik redukcji drobnoustrojów w stosunku do szerokiego zakresu bakterii.

Zasilany procesorem Intel Core i7 ze zintegrowanym układem graficznym Iris Xe zapewnia wysoką wydajność, niezbędną przy pracy kreatywnej. Jego ultra wąskie ramki boczne 7,78 mm (0,31 cala) zapewniają imponujący stosunek ekranu do obudowy wynoszący 80%. Ekran IPS charakteryzuje się proporcjami 3:2 zapewniającymi o 18% większą powierzchnię ekranu w porównaniu z formatem 16:9. Ponadto, został on wyposażony również w warstwę dotykową, która wraz z rysikiem Acer Active Stylus z technologią Wacom AES idealnie nadaje się do zadań kreatywnych wymagających sporządzania szkiców bądź rysunków. Dzięki 15 godzinom pracy na baterii, wielu portom USB Type-C z obsługą Thunderbolt 4, karcie Wi-Fi Killer 1650 i dwóm głośnikom skierowanym do przodu, Spin 5 jest idealnym towarzyszem dla profesjonalistów, którzy potrzebują być kreatywni także podczas podróży.

Acer Spin 3 - produktywność w 360 stopniach

Przenośny i lekki Spin 3 to 13,3-calowy notebook o proporcjach 16:10, który może poszczycić się wielodotykowym wyświetlaczem IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli. Podobnie jak Spin 5, jest również wyposażony w najnowsze procesory Intel Core 11. generacji z grafiką Iris Xe, aby zapewnić profesjonalistom i artystom solidną wydajność. Spin 3 obraca się o 360 stopni, dając użytkownikom możliwość pracy i zabawy w każdy naturalny sposób. Jest również wyposażony we wbudowany aktywny rysik Acer z 4096 poziomami czułości na nacisk, aby maksymalnie wykorzystać ekran dotykowy podczas szkicowania lub pisania. W połączeniu z dwoma dyskami SSD, parą portów USB Type-C z Thunderbolt 4 i kartą Wi-Fi Killer 1650, Spin 3 to doskonały wybór dla studentów oraz profesjonalistów pracujących w podróży.

Acer Aspire 5 - praktyczny, funkcjonalny i wydajny

Dzięki najnowszym procesorom Intel Core 11. generacji z grafiką Iris Xe lub opcjonalnym dedykowanym układem graficznym NVIDIA GeForce MX450, seria notebooków Aspire 5 umożliwia użytkownikom szybkie wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Idealny dla osób stawiających na produktywność ekran dotykowy Full HD IPS notebooka jest otoczony wąskimi ramkami, które zapewniają ponad 80% stosunek ekranu do obudowy. Ten nacisk na wygląd jest kontynuowany w eleganckiej, profesjonalnie wyglądającej obudowie. Laptop został wyposażony w maksymalnie w 24 GB pamięci DDR4 oraz w 1 TB dysk SSD (M.2 NVMe) plus 2 TB HDD w zatoce 2,5 cala. Ergonomiczny zawias podnosi korpus Aspire 5 i przechyla klawiaturę pod odpowiednim kątem, zapewniając wygodne pisanie, lepszą projekcję dźwięku i lepszą wentylację. Dwuzakresowa karta Intel Wi-Fi 6 zapewnia średnią przepustowość sieci nawet trzykrotnie i zmniejsza opóźnienia nawet o 75% w porównaniu z Wi-Fi 5.

Cena i dostępność

Acer Spin 5 (SP513-55N) będzie dostępny w Polsce w 2021 r. w cenie od 4949 PLN.

Laptop Acer Spin 3 (SP313-51N) będzie dostępny w Polsce w 2021 r. w cenie od 4099 PLN.

Acer Swift 3X (SF314-510G) będzie dostępny w Polsce w 2021 r. w cenie od 3799 PLN.

Acer Aspire 5 (A514-54) 14-calowy laptop będzie dostępny w Polsce w listopadzie 2020 r. w cenie od 2699 PLN.

Acer Aspire 5 (A515-56) 15,6-calowy laptop będzie dostępny w Polsce w listopadzie 2020 r. w cenie od 2699 PLN.

Acer Aspire 5 (A517-52) 17,3-calowy laptop będzie dostępny w Polsce w 2021 r. w cenie od 2699 PLN.