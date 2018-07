50 lat Intela - od pierwszych mikroprocesorów po Intel Core

Dokładnie 50 lat temu, 18 lipca 1968 roku Robert Noyce i Gordon Moore założyli firmę Intel. Pracownicy Intela, kierując się mottem Noyce’a – „Nie oglądaj się za siebie. Idź naprzód i stwórz coś wspaniałego!” – od 50 lat tworzą technologie, które zmieniają świat.

Zdjęcie Intel Pentium z 1993 roku - jeden z najbardziej kultowych (najbardziej kultowy?) procesor Intela /materiały prasowe

Jeden z pierwszych komputerów ważył 27 ton, miał 30 metrów długości i zajmował powierzchnię 167 metrów kwadratowych. W ciągu ostatnich 50 lat komputery zmieniły się nie do poznania, a w raz z nimi nasze codzienne życie. Przez cały ten okres Intel jest w centrum innowacji komputerów osobistych i odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu kierunku zmian.

Reklama

Pierwszy mikroprocesor wyprodukowany przez Intela o nazwie 4004 był pierwszym na rynku uniwersalnym procesorem programowalnym, który inżynierowie mogli dostosować do swoich potrzeb za pomocą oprogramowania. Ten rewolucyjny produkt wielkości małej monety dostarczał tej samej mocy obliczeniowej, co wspomniana wcześniej gigantyczna maszyna. W ten sposób Intel zapoczątkował proces miniaturyzacji sprzętu komputerowego, torując drogę do dzisiejszej mobilności.

Początek standaryzacji

Zarówno Intel 4004, jak i jego 8-bitowy następca 8008 działały jako podzespoły w zestawach czterochipowych, a ich praktyczne zastosowania były ograniczone. Intel chciała stworzyć szybki i wszechstronny jednochipowy mikroprocesor. W 1974 roku plany te urzeczywistniły się wraz z premierą rewolucyjnego układu Intel 8080. Ten 8-bitowy chipowi zdolny był do wykonywania do 290 000 operacji na sekundę, czyli około 10 razy więcej niż w jego poprzednik. 8080 znalazł się w tysiącach urządzeń użytkowych i sprawił, że rozprzestrzenianie się mikroprocesorów stało się rzeczywistością. Wśród urządzeń zasilanych przez procesory 8080, był m.in. Altair 8800 - pierwszy produkowany seryjnie i sprzedawany masowemu odbiorcy komputer osobisty.

Zdjęcie Intel 8086 / materiały prasowe

Wprowadzony na rynek 8 czerwca 1978 roku procesor 8086 był pierwszym 16-bitowym procesorem i pierwszym procesorem zdolnym do nowoczesnych obliczeń osobistych, który ukształtował rynek komputerowy i ustanowił używany do dzisiaj standard architektury x86. Trzy lata później jego kolejna wersja 8088 staje się podstawowym komponentem słynnego IBM PC 5150 - komputera, który zapoczątkował erę pecetów w formie, którą znamy do dziś - zestawu z ekranem, klawiaturą i wbudowaną pamięcią.

Ewolucja komputerów mobilnych

Na początku lat 80. na rynku pojawiać się zaczęły komputery przenośne. Jednym z pierwszych był Osborne 1. Ważący 11 kilogramów zestaw, który zawierał monitor, dyski twarde i wszystkie komponenty, pakowany był w walizkę i nie przypominał dzisiejszych laptopów. Kilka lat wcześniej firma Grid zaprezentowała pierwszy komputer złożony z dwóch składanych części z ekranem i klawiaturą. Wyposażona w procesor Intel 8086 rewolucyjna konstrukcja nie była jednak skierowana na rynek konsumencki, zasłynęła zaś jako komputer, który latał w kosmos z astronautami na pokładzie promu Discovery.

Intel Pentium

Lata 90. to rozkwit rynku laptopów, początkowo wykorzystywanych tylko w firmach, później także przez użytkowników indywidualnych. W 1993 Intel wypuszcza pierwszy procesor z rodziny Pentium, odchodząc od stosowanego wcześniej systemu nazw numerycznych. Laptopy stawały się coraz mniejsze i lżejsze, a ich obudowy skrywały coraz mocniejszą konfigurację umożliwiającą wszechstronne zastosowanie. W 1996 roku Intel stanął na czele grupy 7 technologicznych gigantów, aby opracować standard USB, który na zawsze zmienił korzystanie z komputerów. Obecnie najmniej zaawansowany technologicznie konsument może łatwo podłączyć drukarki, skanery, kamery i inne urządzenia peryferyjne do komputera PC dzięki wszechobecnemu USB.

50 lat Intela 1 9 Legendy Intela - Andy Grove (po lewej), Robert Noyce (w środku) and Gordon Moore (po prawej) Autor zdjęcia: Źródło: materiały prasowe 9

Internet zmienił wszystko

Z końcem lat 90 upowszechnia się Internet i standard WiFi, na całym świecie pojawiają się hot spoty, a laptopy coraz częściej używane są do przeglądania sieci. W 2003 roku Intel prezentuje rozwiązanie Intel Centrino łączące wydajność procesora i funkcje sieci bezprzewodowej zaprojektowane tak, aby zapewnić dłuższą żywotność baterii, smuklejsze i lżejsze konstrukcje notebooków oraz wyjątkową wydajność mobilną. Uwolnienie komputera od kabli zmienia sposób korzystania z PC, umożliwiając komunikację, produktywność i rozrywkę w dowolnym miejscu i czasie.

Od początku XXI wieku komputery towarzyszą ludziom już niemal na każdym kroku, a nieodłącznym elementem życia jest Internet. Popularyzują się małe, smukłe i lekkie laptopy umożliwiające przeglądanie Internetu i pracę w każdym miejscu na świecie. W 2011 pojawiają się Ultrabooki - urządzenia z energooszczędnymi procesorami, które pozwoliły zmniejszyć rozmiar komputera bez skracania czasu pracy na zasilaniu z akumulatora, a rok później rynek zdobywają szturmem urządzenia 2 w 1.

Zdjęcie Intel Core - ósma generacja procesorów / materiały prasowe

W 2006 roku Intel rozpoczyna produkcję procesorów z kluczowej dzisiaj rodziny Intel Core, której już 8. generację poznaliśmy w tym roku. Dzisiejsze procesory tworzone są z myślą o zadaniach wymagających nieskrępowanej wydajności - grania, streamowania i tworzenia treści video. Intel wciąż inwestuje w innowacyjne produkty, takie jak wprowadzony w tym roku na rynek pierwszy w swoim rodzaju procesor Intel Core ósmej generacji z układem graficznym Radeon RX Vega M. Wyposażony w funkcje i wydajność stworzone z myślą o graczach, twórcach treści oraz fanach wirtualnej i mieszanej rzeczywistości, poszerza portfolio Intela dzięki optymalizacji pod kątem małych formatów, takich jak urządzenia 2 w 1, cienkie i lekkie notebooki oraz komputery z kategorii Mini PC.