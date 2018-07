31,5-calowy monitor AOC z IPS i QHD

Q3279VWFD8 to najnowszy monitor AOC. Ekran o przekątnej 31,5 cala (80 cm), matryca IPS o rozdzielczości QHD oraz częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz, a wszystko to w cenie nieco powyżej 1000 zł.

Zdjęcie AOC Q3279VWFD8 /materiały prasowe

AOC Q3279CVWFD8 to uzupełnienie popularnej linii monitorów z serii 79. Zastosowana w monitorze matryca IPS o rozdzielczości QHD (2560x1440 pikseli) zapewnia dużą szczegółowość obrazu oraz wierne odwzorowanie kolorów, pokrywając 88 proc. przestrzeni barw NTSC i 98 proc. przestrzeni sRGB. Współczynnik kontrastu statycznego w Q3279CVWFD8 wynosi 1200:1.



Inżynierowie AOC nie zapomnieli o funkcjach dla graczy. Częstotliwość odświeżania na poziomie 75 Hz zapewni płynniejszą rozgrywkę niż w standardowych, 60-hercowych monitorach. Oprócz tego gracze mogą liczyć na czas reakcji 5 ms (GtG) oraz wsparcie dla technologii AMD FreeSync.



Użytkownik otrzyma do dyspozycji złącza DisplayPort, HDMI, DVI oraz VGA. Ponadto na obudowie monitora znajduje się złącze 3,5 mm jack, do którego można podłączyć słuchawki lub zewnętrzne głośniki.



Zdjęcie AOC Q3279VWFD8 / materiały prasowe

Reklama

W monitorze zaimplementowano technologie Clear Vision, która polepsza wygląd treści w niższych rozdzielczościach oraz Flicker-Free redukującą efekt migotania obrazu, co powoduje mniejsze zmęczenie oczu użytkownika.



Sugerowana cena detaliczna monitora AOC Q3279CVWFD8 wynosi 1079 zł. Monitor powinien trafić do sklepów jeszcze w tym miesiącu.