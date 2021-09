Wiadomość o znalezionym portfelu - trzeba uważać, to oszustwo

"Ostrzegamy przed zmasowaną kampanią SMS-ową nakłaniającą pod pretekstem skierowania na kwarantannę domową albo znalezionego portfela do instalacji aktualizacji Flash Playera na system Android. W rzeczywistości to trojan bankowy Cerberus" - czytamy na oficjalnym profilu CERT Polska w serwisie Twitter.

Cerberus to po trojanach takich jak GMBot, Marcher, czy Anubis kolejna odmiana złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników smartfonów z Androidem.



Sposób działania tego typu oszustw jest zawsze podobny - użytkownik dostaje SMS o treści przykuwającej uwagę i link. Po kliknięciu na niego trafiamy zazwyczaj na fałszywą stronę. Wykonywanie dalszych operacji według poleceń przestępców doprowadzi do opłakanych skutków. W tym przypadku dotyczy to prośby o instalację Flasha - platformy, która oficjalnie została dezaktywowana w zeszłym roku w wersji na komputery, a jego odpowiednik na urządzenia mobilne nie jest używany od lat.

