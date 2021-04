Uwaga na SMS-y od internetowego kasyna

W ostatnich dniach zespół CERT T-Mobile zaobserwował masowo rozsyłane SMS-y, przekierowujące do nielegalnej strony z grami hazardowymi.

Zdjęcie Uważajcie na fałszywe SMS-y / 123RF/PICSEL

W serwisie informacyjnym operatora pojawiło się ostrzeżenie dotyczące fałszywych SMS-ów do internetowego kasyna. Wiadomość zachęca do zdobycia bonusów powitalnych i kliknięcia w link, który następnie odsyła nas do domeny internetowego kasyna. Działalność takich stron, zgodnie z nowelizacją ustawy hazardowej z 2017 roku, jest nielegalna. Gra w nieautoryzowanym przez Ministerstwo kasynie jest także niezgodna z prawem i może skutkować karą grzywny.

Warto pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy wszelkich wiadomościach zachęcających do szybkiego wzbogacenia się. Jest to częsta technika wykorzystywana w celu skłonienia jej adresatów do ryzykownych zachowań.

Zdjęcie Treść fałszywego SMS-a / T-Mobile / materiały prasowe

W tego typu sytuacjach zaleca się usunięcie wiadomości w celu ograniczenia możliwości wejścia w niebezpieczny link także innym osobom, które mogą być nieświadome zagrożenia, np. dziecku korzystającemu z telefonu rodzica.

Każda wiadomość z nieznanego numeru, szczególnie taka, która zawiera link lub obietnicę uzyskania atrakcyjnych bonusów, powinna zwiększyć naszą czujność.

