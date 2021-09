SMS zaczynający się w ten sposób to oszustwo - trzeba go usunąć

"Obserwujemy powrót kampanii SMS-owej, w której przestępcy pod pretekstem wygranej w loterii namawiają do instalacji złośliwego trojana bankowego Cerberus na system Android. Pamiętajcie, aby nie instalować plików apk poza aplikacją oficjalnego sklepu Google Play" - czytamy na profilu twitterowym CERT Polska.

Cerberus to po trojanach takich jak GMBot, Marcher, czy Anubis kolejna odmiana złośliwego oprogramowania atakującego użytkowników smartfonów z Androidem.



Sposób działania tego typu oszustw jest zawsze podobny - użytkownik dostaje SMS o treści przykuwającej uwagę i link. Po kliknięciu na niego trafiamy zazwyczaj na fałszywą stronę. Wykonywanie dalszych operacji według poleceń przestępców doprowadzi do opłakanych skutków.

Reklama

W tym przypadku link prowadzi do strony przypominającej sklep Google Play. Przestępcy stworzyli specjalną witrynę wyglądającą łudząco podobnie do podstrony umożliwiającej pobranie popularnej aplikacji mObywatel. Jest to jednak podstęp.

- Tego typu akcje mają najczęściej na celu wyłudzenie danych. Dlatego też nie należy klikać na linki, jeśli nie wiemy skąd pochodzą. Warto też przyjrzeć się po uruchomieniu aplikacji jakich uprawnień ona żąda. Jeśli aplikacja wspierająca zarządzanie finansami chce uzyskać dostęp do biblioteki zdjęć, staje się to bardzo podejrzane. Poza tym należy cyklicznie przeglądać i usuwać te nieużywane. Dobrą praktyką jest używanie oprogramowania antywirusowego - doradza Dariusz Woźniak z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

W ostatnich tygodniach Polacy otrzymali m.in. SMS-y z fałszywą informacją o nieodebranej poczcie głosowej. Co można robić w takiej sytuacji, oprócz usunięcia wiadomości?