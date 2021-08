Nokia 400 - telefon w starym stylu z klawiszami i Androidem

Choć aplikacje takie jak Facebook czy WhatsApp na telefonie klawiszowym nowością nie są, można ich było używać w Nokii 2720 Flip i Nokii 800 Tough, tak cały system Android jeszcze nigdy nie zagościł na klasycznych klawiszowcach. Pierwsze wzmianki o projekcie można znaleźć jeszcze w 2019 roku. Wtedy ogłoszono, że Google zajmie się stworzeniem wersji Androida kompatybilnej z możliwościami urządzeń klawiszowych. Przez długi czas nie było żadnych informacji na temat postępów w produkcji, dlatego można już było sądzić, że projekt został porzucony.

W sieci pojawiło się wideo pokazujące możliwości Nokii 400. Producent postawił na kompaktowość i zdecydował się na design do złudzenia przypominjący Nokię 110 DS. Co za tym idzie telefon nie będzie przypominał wielkością dzisiejszych smartfonów i zachowa rozmiar zbliżony do innych klawiszowców Nokii. Wzorem innych modeli będzie miał zdejmowaną tylną klapkę i łatwy dostęp do baterii.

Największą nowinką jest zastosowanie systemu Google Android Feature Phone, czyli Androida dostosowanego do możliwości i potrzeb klasycznych telefonów klawiszowych. W załączonym wideo można zobaczyć szereg aplikacji obsługiwanych przez telefon m. in. Gogle Chrome, Facebook, WhatsApp, Google Maps i YouTube. Telefon będzie również wspierał asystenta Google.

Zagadką pozostaje kwestia autentyczności źródła wideo. Jeśli podane informacje są prawdziwe, to z pewnością Nokia 400 może namieszać w segmencie telefonów komórkowych.

