"Obserwujemy nową kampanię wymierzoną w użytkowników telefonów z systemem Android, której celem jest infekcja złośliwym oprogramowaniem z rodziny Alien" - ostrzega CERT Polska na swoim twitterowym profilu.

Sposób działania tego typu oszustw jest zawsze podobny - użytkownik dostaje SMS o treści przykuwającej uwagę i link. Po kliknięciu na niego trafiamy zazwyczaj na fałszywą stronę. Wykonywanie dalszych operacji według poleceń przestępców doprowadzi do opłakanych skutków.

W tym przypadku link prowadzi do strony przypominającej sklep Google Play. Przestępcy stworzyli specjalną witrynę wyglądającą łudząco podobnie do podstrony umożliwiającej pobranie popularnej aplikacji mObywatel. Jest to jednak podstęp. "Po instalacji złośliwa aplikacja uzyskuje możliwość wykradania danych logowania, m.in. do serwisów bankowych, serwisów społecznościowych czy serwisów związanych z kryptowalutami" - ostrzega CERT Polska.

Zdjęcie Fałszywa witryna podszywająca się pod podstronę sklepu Google Play z aplikacją mObywatel. Fot. CERT Polska / materiały prasowe

W ostatnich tygodniach Polacy otrzymali m.in. SMS-y z fałszywą informacją o wygranej w Loterii Szczepionkowej oraz wiadomości o nieodebranej poczcie głosowej. Co można robić w takiej sytuacji, oprócz usunięcia wiadomości?

Oto porady ekspertów:

· Dokładnie sprawdzajcie wygląd i adres strony (na pierwszy rzut oka może nie różnic się od tego oficjalnego, ale wystarczy się przyjrzeć, by znaleźć np. drobną literówkę), na której podajecie dane logowania, dane osobowe czy karty płatniczej.

· Nie działajcie pod presją czasu, uważajcie na maile, SMS-y, strony internetowe, aplikacje i telefony, które skłaniają do natychmiastowego działania.

· Uważajcie na sensacyjne wiadomości, strony wymagające dodatkowego logowania, również te udostępniane z kont znajomych w mediach społecznościowych.

· Weryfikujcie źródła informacji zanim podejmiecie działania na ich podstawie lub je powielicie.

· Jeśli nie jesteście pewni, że dana informacja jest prawdziwa - skontaktujcie się z rzekomym nadawcą innym znanym kanałem i/lub poszukajcie potwierdzenia informacji w innych źródłach.

· Zgłaszajcie do CSIRT NASK każdą podejrzaną stronę, a także wiadomości e-mail i SMSy, które mogą wyłudzać dane.

