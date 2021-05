Każdy zapewne nieraz otrzymał połączenie przychodzące oznaczone nazwą “numer zastrzeżony”. Taki numer prywatny to ciekawe rozwiązanie, które sprawia, że można się z kimś skontaktować tak, aby ta osoba nie mogła później do nas oddzwonić. Tylko jak zastrzec numer telefonu?

Jak zastrzec numer? Poradnik krok po kroku dla każdej sieci:

Niezależnie od tego, czy zastanawiasz się, jak zastrzec numer Play, Orange, T-Mobile, Plus czy jakikolwiek inny, odpowiedź na to pytanie jest taka sama. Wystarczy zmienić jedną opcję w ustawieniach połączeń w telefonie. Można to zrobić następująco:

Otwórz aplikację “Telefon". Naciśnij na trzy kropki w prawym górnym rogu ekranu i wybierz z listy “Ustawienia". Przejdź do zakładki “Konta telefoniczne". Naciśnij na “Ustawienia zaawansowane", a potem na “ID rozmówcy" i jeszcze raz “ID rozmówcy". Wybierz z listy opcję “Ukryj numer".



I gotowe - kiedy do kogoś zadzwonisz, Twój numer powinien się teraz wyświetlać jako numer zastrzeżony. Jeśli z jakiegoś powodu masz kłopot z wykonaniem powyższej instrukcji, alternatywnie możesz wykonać poniżej opisane kroki - efekt będzie taki sam:

Wejdź w “Ustawienia" telefonu. Przejdź do zakładki “Aplikacje". Wybierz “Ustawienia aplikacji systemowych", a następnie “Ustawienia połączeń". Stuknij w “Ustawienia zaawansowane". Naciśnij na “ID rozmówcy", potem jeszcze raz “ID rozmówcy" i wybierz opcję “Ukryj numer".





Nazwy poszczególnych zakładek i opcji mogą delikatnie się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego i nakładki producenta, ale w miarę łatwo powinno być odnaleźć właściwe ustawienia.

Jeśli korzystasz do innej aplikacji do wykonywania połączeń niż domyślna systemowa, może być konieczne zmienienie ustawień dotyczących ID rozmówcy bezpośrednio w ustawieniach tej aplikacji.

Mamy nadzieję, że wiecie już, jak zastrzec numer w Plus, Orange, T-Mobile, Play czy inny i powyżej zamieszczone wskazówki okazały się dla Was przydatne. Pamiętajcie jednak, że chociaż dzwoniąc z numeru zastrzeżonego chronicie swoją prywatność, to jednocześnie możecie sprawić, że nikt nie będzie chciał odbierać od Was telefonu. Wielu osobom numer zastrzeżony kojarzy się bowiem z telemarketerami i naciągaczami.