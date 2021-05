Wiele osób boryka się z problemami z zasięgiem komórkowym. Czy da się jakoś poprawić tę sytuację?

W zależności od zamieszkiwanego regionu w przypadku smartfonów mogą wystąpić problemy z zasięgiem - zarówno podczas połączeń głosowych, jak i podczas wysyłania wiadomości SMS. Czy da się coś z tym zrobić? Teoretycznie można skorzystać ze wzmacniacza sygnału GSM. Czy takie rozwiązanie jest legalne?

Sprzętem, który jest w stanie poprawić zasięg urządzenia jest tak zwany repeater - urządzenie, które można zamontować w wielu miejscach, również w domu. Celem akcesorium jest wzmocnienie sygnału napływającego z zewnątrz i sprawienie, że będzie on mógł zostać lepiej wykorzystany przez smartfona. Repeater można zainstalować zarówno w domu, jak i w aucie czy innych pojazdach. Niestety jest pewien problem - to rozwiązanie nielegalne.

Wzmacniacze sygnału mogą być instalowanie jedynie przez operatorów telekomunikacyjnych. Uprawnienia na mocy specjalnego rozporządzenia mają w tym przypadku jedynie sieci komórkowe. Dlaczego? Między innymi dlatego, iż źle zainstalowany repeater może spowodować problemy z sygnałem na dużych odległościach i przestrzeni. Nawet o wielkości 1 czy 2 kilometrów.

Istnieją jednak sposoby na to, aby w pełni legalnie wzmocnić sygnał. Po pierwsze, można porozmawiać ze swoim operatorem i poprosić, aby sprawdził nadajnik znajdujący się w naszej okolicy - bardzo możliwe, że nie działa on poprawnie.

Po drugie, często zmiana samego urządzenia odbierającego sygnał (w tym przypadku smartfona) może drastycznie poprawić połączenie z siecią GSM. Nie jest to jednak warunek konieczny i nie będzie on zawsze działał.

Trzecia rzecz, którą warto sprawdzić to to, jak dokładnie radzi sobie karta SIM od różnych operatorów w tym samym miejscu. Różni operatorzy mogą oferować różną siłę sygnału przesyłanego bezpośrednio do smartfona.

W razie zainstalowania wzmacniacza sygnału/repeatera w sposób nielegalny, każda osoba będzie podlegała karze grzywny w wysokości do 1000 złotych lub w przypadku nagminnego działania - karze pozbawienia wolności do lat 2.

