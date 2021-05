Zremasterowali ponad 100-letni film dla dorosłych do 4K. Efekt?

Gigant branży dla dorosłych, serwis Pornhub, postanowił poprawić niektóre z najstarszych dostępnych filmów erotycznych. Projekt o nazwie Remastured przenosi materiały sprzed ponad 100 lat do jakości 4K.

Zdjęcie Pierwszy ze zremasterowanych filmów - "Pocałunek" z roku 1896. 18-sekundowy zawierający tytułowy pocałunek. wtedy był uznawany za coś wyłącznie dla dorosłych - / materiał zewnętrzny

PornHub wykorzystał specjalnie przygotowane algorytmy sztucznej inteligencji w celu usprawnienia klisz oraz dobrania kolorów do materiałów sprzed blisko 125 lat. AI na bazie uczenia maszynowego, prześledziła ponad 100 000 zdjęć i filmów dla dorosłych, aby w jeszcze dokładniejszym stopniu dobrać poprawki.

Całość bazowała na kilku procesach. Pierwszy z nich redukował szumy i starał się wyostrzyć kontrast starych obrazów. Następnie filmy zostały przeskalowane do rozdzielczości 4K przy zachowanych 60 klatkach na sekundę. Dźwięk albo został poprawiony do wyższej jakości, albo został zastąpiony zupełnie nową ścieżką dźwiękową.

Zdjęcie Projekt Remestered obejmuje produkcje do lat 40. ubiegłego wieku / materiał zewnętrzny

Wśród 20 filmów dla dorosłych, które zostały poddane odrestaurowaniu znalazł się m.in. 18-sekundowy "Pocałunek" z 1896, czy krótkometrażowe dzieło legendarnego filmowca Georgesa Mélièsa z 1897 roku pt. "After the Ball". W przypadku filmiku "Pocałunek" trudno mówić - z perspektywy czasu - o filmie dla dorosłych. Dzisiaj to codzienność. Późniejsze zremasterowane filmy są już znacznie mniej powściągliwe i rzeczywiście nadal pozostają produkcjami tylko dla dorosłych.