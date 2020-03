​Zoom i aplikacje, które mogą go zastąpić - Microsoft Teams, Google Hangouts Meet, Cisco Webex Meetings

Zoom zyskuje coraz większą popularność podczas pandemii, ale nie jest to jedyna platforma umożliwiająca wideokonferencje, zdalne nauczanie przez internet i zdalną pracę. Warto również znać: Microsoft Teams, Google Hangouts Meet i Cisco Webex Meetings. Wszystkie trzy - na okres pandemii - udostępniły niektóre, dotychczas płatne, funkcje za darmo.

W związku z pandemią COVID-19 mamy obecnie do czynienia z sytuacją bezprecedensową w skali globalnej. Wiele krajów zamknęło swoje granice, a ludzie na całym świecie są proszeni o zaprzestanie lub zminimalizowanie kontaktów międzyludzkich i pozostanie w domach.

Aplikacja umożliwiające wideorozmowy notują wzrost zainteresowania na poziomie nawet 400 proc. Wykorzystujemy je w pracy, do zdalnego nauczania i do rozmów w grupach. Oprócz coraz popularniejszego Zoom istnieją inne, ugruntowane na rynku rozwiązania - oto one.

Microsoft Teams

Microsoft Teams pozwala wysyłać wiadomości, dokumenty i obrazy do pojedynczych osób lub grup do 250 osób - od małego teamu na dużych grupach kończąc. Narzędzie Microsoftu jest częścią pakietu Office 365. Na okres pandemii wiele z jej funkcji zostało udostępnionych za darmo.

Microsoft Teams korzysta z programów takich jak: Word, Excel, PowerPoint i OneNote. Łącząc je z czatem, możliwością urządzenia telekonferencji, audio-wideo i własnym repozytorium na pliki (10 GB dla zespołu, 2 GB dla użytkownika w wersji darmowej).

Z produktu Microsoftu można korzystać nie tylko na komputerze z systemem Windows, ale również na urządzeniach z Androidem, a także na sprzęcie Apple z systemami iOS i MacOS.

Google Hangouts Meet

Konkurent Zooma stworzony przez Google. Narzędzie umożliwia prowadzenie wideokonferencji nawet dla 250 osób (wszystko zależy od planu, ale ta opcja została odblokowana dla niektórych na czas pandemii). Podobnie jak w przypadku Microsoft Teams, Google zadbało o integrację usługi Hangouts Meet z narzędziami Google’a pochodzącymi z pakietu G Suite. Od Gmaila i Kalendarza, na Dysku Google i Hangouts Chat kończąc. Ten ostatni za dodatkową opłatną, umożliwia bezpośrednią komunikację pomiędzy pracownikami przy pomocy messengera.

Usługa Meet powstała z myślą o aplikacjach na iOS i Androida. W wersji G Suite Enterprise na potrzeby każdego spotkania jest tworzony numeru telefonu, za sprawą którego będzie się można z nami skontaktować, w razie braku dostępu do Internetu. Istnieje również możliwość streamowania wideo do nawet 100 tys. widzów i zapisywania spotkań na Google Drive.

Cisco Webex Meetings

Platforma Cisco Webex posiada ponad 130 milionów użytkowników na całym świecie i co miesiąc przetwarza ponad 6 miliardów minut spotkań, a działając w chmurze, nie zużywa zasobów pamięci na komputerach osobistych.

Cisco Webex Oferuje nie tylko wideokonferencje, ale także możliwość udostępniania pulpitu i aplikacji, zasobów multimedialnych i ankiet. Przykładowo nauczyciel może stworzyć wirtualną klasę, w której uczniowie po otrzymaniu zaproszenia, uczestniczą w zajęciach bez potrzeby posiadania konta użytkownika, a nauczyciel zarządza lekcją z osobistego wirtualnego pokoju. Może kontrolować dźwięk - zadawać pytania uczniom, moderować odpowiedzi, wyciszając mikrofon, kiedy tego potrzebuje, czy nagrać lekcję, aby ją odtworzyć lub udostępnić później.

Webex był kojarzony przede wszystkim jako rozwiązanie wykorzystywane w dużych i średnich firmach, ale Cisco i IBM postanowiły udostępnić tę technologię na okres nauki zdalnej w trakcie pandemii bezpłatnie szkołą i nauczycielom.