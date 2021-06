Zmiany w popularnej usłudze Google mogą doprowadzić do problemów

Google wprowadza zmiany dotyczące bezpieczeństwa w aplikacji Dysk. Okazuje się, że nowa aktualizacja może popsuć niektóre linki, które posiadały stosowne uprawnienia.

Zdjęcie . / materiały prasowe

Google wprowadza aktualizację dla Dysku Google, która zasadniczo zmienia sposób działania linków do udostępniania plików. Niestety ta zmiana może spowodować, iż wiele do tej pory udostępnionych linków po prostu przestanie działać. Właściciele będą musieli wykonać jedną rzecz, aby je zaktualizować.

Google nie zagłębia się w szczegóły techniczne dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Firma mówi po prostu o dodaniu klucza zasobów do udostępniania linków, co jest powszechną praktyką na dzień dzisiejszy. Administratorzy oraz użytkownicy będą mieli trochę pracy do wykonania jeśli chcą, aby ich linki działały poprawnie.

Właściciele plików na Dysku Google po odpowiednich zmianach będą musieli jeszcze raz udostępnić foldery lub poszczególne pliki i zaktualizować je o odpowiednie linki. Administratorzy korzystający z pakietu G Suite będą musieli zastanowić się, w jaki sposób ich firma chce wdrożyć nowe poprawki bezpieczeństwa.

Wszystkie zmiany wejdą w życie już od 13 września bieżącego roku.

