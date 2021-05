Zdjęcie sera w internecie pomogło skazać przestępcę

Zdjęcie udostępnione w internecie pomogło złapać przestępcę. Jak do tego doszło?

Pewien handlarz narkotyków z Wielkiej Brytanii został złapany poprzez zdjęcie, które udostępnił w sieci. Niewinna fotografia bloku sera zawierała wystarczającą ilość danych, które pozwoliły schwytać przestępcę i odpowiedniego go skazać.

Brytyjska policja Merseyside zidentyfikowała dilera narkotyków Carla Stewarta i skazała go za handel kokainą, heroiną, MDMA oraz ketaminą - donosi Liverpool Echo. Wszystko to za sprawą wrzuconego do sieci zdjęcia bloku sera pleśniowego. To właśnie ten ser przyczynił się do wyroku opiewającego na 13 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Samo zdjęcie sera zawierało w sobie wyraźny odcisk palców oraz dłoni. Po drugie, Stewart udostępnił zdjęcie w EncroChat, rzekomo zaszyfrowanej aplikacji na smartfony - ta nie była jednak tak bezpieczna, jak reklamowano. Władze zidentyfikowało 10 tys. użytkowników w Wielkiej Brytanii, które były lub są zaangażowane w koordynację dostaw oraz sprzedaży narkotyków, a także broni.

Jak widać nawet tak niewinna fotografia wrzucona do internetu może mieć swoje konsekwencje.

