YouTube zdecydował się w ubiegły piątek na usunięcie reklam z niektórych filmów antyszczepionkowych. Dlaczego? Publikowanie materiałów mogących mieć niebezpieczny wpływ na użytkowników jest sprzeczne z regulaminem serwisu.

Zdjęcie Antyszczepionkowcy nie będą czerpać zysków z wyświetlanych reklam /123RF/PICSEL

Niedawno Facebook zapowiedział walkę ze środowiskiem antyszczepionkowym poprzez usunięcie tego typu treści z listy rekomendacji. Na podobne kroki zdecydował się YouTube, na którym są przecież obecne materiały opublikowane przez środowiska antyszczepionkowe.



YouTube poinformował o zablokowaniu wyświetlania reklam towarzyszących materiałom o charakterze antyszczpionkowym. Decyzja ta dotyczy pojedynczych filmów, jak i całych "specjalistycznych" kanałów, takich jak LarryCook333, VAXXED czy iHealthTube. Łącznie mają one blisko 500 000 subskrypcji.



Jako komentarz do sprawy, YouTube wyjaśnił, że zamieszczanie w serwisie treści o niebezpiecznym i szkodliwym charakterze jest sprzeczne z regulaminem serwisu, a za takie właśnie uznaje się materiały propagujące brak szczepień ochronnych. Oznacza to, że kanały antyszczepionkowe nie będą czerpać wpływów z reklam powiązanych z wyświetleniami filmów.