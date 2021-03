Wstaw statek Ever Given w dowolne miejsce

Powstała niecodzienna aplikacja nawiązująca do głośnej historii tankowca Ever Given, który przez kilka dni blokował kanał Sueski. Teraz samemu możemy zadecydować, gdzie na mapie świata ma pojawić się kontenerowiec i "zablokować" dalszą drogę.

Zdjęcie Statek aż na... Helu. Wszystko dzięki Glitch Ever Given Ever Ywhere /materiały prasowe

Mierzący blisko 400 metrów, kontenerowiec Ever Given, który na początku zeszłego tygodnia osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim, został z niej ściągnięty. Przyczyną zdarzenia były prawdopodobnie przez silne podmuchy wiatru, które zepchnęły go z kursu. Statek był w drodze z Chin do Rotterdamu i przewoził 20 tys. kontenerów transportowych.

Wspomnieniem głośnej sytuacji pozostanie oryginalna aplikacja, stworzona przez Garretta Dasha Nelsona.

Glitch Ever Given Ever Ywhere to niewielki program graficzny, umożliwiający przeniesienie słynnego już statku, w dowolne miejsce na satelitarnej mapie świata. Jesteście ciekawi, jak wyglądałby Ever Given umieszczony na jeziorze Śniardwy? Albo czy równie majestatycznie zablokowałby on Zalew Wiślany? Nic nie stoi na przeszkodzie.

Aplikacja posiada kilka prostych opcji do wyboru. Dzięki nim możemy przeskalować statek do gargantuicznych rozmiarów lub pozostawić go w oryginalnej wielkości. Tankowiec możemy także obracać. Do pełnych możliwości brakuje jedynie wyszukiwarki interesujących miejsc. Zamiast tego jesteśmy zmuszeni wyszukiwać dane punkty ręcznie.



