​Wielka Brytania znowu przekłada blokadę dostępu do pornografii dla nieletnich

Od 15 lipca dostawcy internetowej pornografii w Wielkiej Brytanii mieli umieścić na stronach mechanizm weryfikujący wiek wchodzącej osoby. Jak wynika z informacji Sky News - projekt, po raz kolejny, został zawieszony. Dlaczego?

Zdjęcie Wielka Brytania od kilku miesięcy próbuje wdrożyć mechanizm chroniący nieletnich przed pornografią /123RF/PICSEL

"Treści dla dorosłych są obecnie zbyt łatwo dostępne dla dzieci" - powiedziała minister cyfryzacji brytyjskiego rządu, Margot James, podsumowując nową legislację, czytamy w "The Independent". Początkowo nowe prawo miało obowiązywać od 1 kwietnia, ale ustawodawca zmienił tę datę na 15 lipca. Ten termin również nie zostanie dotrzymany.

Reklama

Według informacji Sky News, projekt został zablokowany przez organ o nazwie Department for Digital, Culture, Media, & Sport (DCMS). Powód? Nie uzgodniono planów wdrożenia regulacji z Komisją Europejską. Pojawiły się jednak sugestie, że tak znaczącą zmianę wstrzymano dlatego, że odpowiednie instytucje zwyczajnie nie były na nią gotowe.

Nie podano kolejnej daty potencjalnego wdrożenia nowej regulacji prawnej.

Jak miała działać regulacja?

Regulacja wymusza na wszystkich dostawcach internetowej pornografii obowiązkowej weryfikacji osób korzystających z tych treści na terenie Wielkiej Brytanii trwały od kilkunastu miesięcy. Kiedy nowe prawo zacznie obowiązywać, każda strona z treściami dla dorosłych będzie musiała sprawdzić wiek internauty. W jaki sposób to zrobi?



W tym celu wykorzystanie zostanie system weryfikacji wieku o nazwie AgeID. Jest to zewnętrzna platforma wymagająca logowania i udowodnienia, że mamy skończone 18 lat poprzez okazanie dokumentu (paszport lub prawo jazdy). Każda strona z treściami XXX ma przekierowywać do platformy AgeID. Dopiero po zarejestrowaniu się, będzie można skorzystać z danego adresu dla dorosłych lub z innej strony z pornografią (przeglądarka z której korzystamy zapamięta, że już zalogowaliśmy się w AgeID) - czytamy w "Metro".

Alternatywna ścieżka to zakup specjalnej karty w cenie pięciu funtów w kiosku lub innym przeznaczonym do tego miejscu. Sprzedawca ma weryfikować wiek kupującego. Karta będzie ważna przez 24 godziny od zakupu. Ta metoda pozawala uniknąć sytuacji, w której zostawiamy swoje dane osobowe zewnętrznej platformie jaką jest AgeID.



W razie niedostosowania strony do wymogów prawa, dostawcy internetowej pornografii będą musieli zapłacić karę wysokości 250 tys. funtów brytyjskich. Instytucją strzegącą nowego prawa będzie British Board of Film Classification (BBFC), od lat zajmujący się przyznawaniem certyfikatów wiekowych filmom i grom.