Wielka Brytania chce opracować własną walutę cyfrową

Wielka Brytania nie ma zamiaru siedzieć bezczynnie i czekać na rozwój sytuacji. Bank of England i HM Treasury poinformowały o wspólnych badaniach nowych form wirtualnych pieniędzy dla sektora prywatnego oraz publicznego. Do całego zadania powołano specjalną grupę zadaniową, która ma ocenić ryzyka i praktyczne aspekty wprowadzenia waluty cyfrowej. Urzędnicy będą w tym przypadku konsultowali się z bankami, fintechami, dostawcami infrastruktury płatniczej i firmami technologicznymi. Póki co Wielka Brytania zamknie swoje pomysły w formie badań - zanim będzie mogło "urodzić" się z nich coś konkretnego.

Waluta cyfrowa ma uzupełnić banknoty oraz depozyty, jednak nie będzie ona tworzona w celu zastąpienia pieniędzy. Tego typu działanie ma jednak ogromne konsekwencje dla systemu finansowego. Eksperci są przekonani, że wirtualne pieniądze mogą przyspieszyć transakcje krajowe oraz transgraniczne, a także znacząco obniżyć koszty.

Nowa grupa zadaniowa w Wielkiej Brytanii będzie także odpowiadała za monitorowanie rozwoju waluty cyfrowej. Około 86 proc. banków na świecie bada zalety i wady wirtualnej gotówki.

