Badacze z Avast Threat Labs uzyskali informacje o potencjalnych ofiarach złośliwego oprogramowania Ursnif, który jest trojanem bankowym i odmianą złośliwego software`u Gozi.Ursnif kojarzy się przede wszystkim z kradzieżą danych, ale warianty obejmują również komponenty (backdoory, oprogramowanie szpiegowskie itp.). Co najgorsze, Ursnif Banking Malware kradnie informacje o kartach kredytowych, bankowości internetowej i płatnościach. Szczególnie rozprzestrzenił się we Włoszech.

Szkodliwe oprogramowanie Ursnif zaczęło istnieć w 2007 roku jako trojan bankowy, ale ewoluowało przez lata i pozostaje stałym i trwałym zagrożeniem. Jedna z jego funkcji jest nazywana "trwałością w ostatniej chwili" i jest to trudny sposób instalacji szkodliwego oprogramowania, które jest najmniej prawdopodobne, że zostanie wykryte, wykorzystując momenty tuż przed wyłączeniem maszyny i zaraz po jej włączeniu, aby wykonać swoje polecenia.

Kolejnym ulepszeniem Ursnif jest wyrafinowany proces, wykorzystujący techniki phishingu, aby zachęcić użytkownika do zaangażowania w jak najmniej podejrzany sposób, a następnie użycie innego mniejszego bota bankowego jako powłoki, w której Ursnif ukrywa się, dopóki nie będzie można bezpiecznie wyjść. Jeśli złośliwe oprogramowanie wykryje, że znajduje się w środowisku, w którym można go zbadać, Ursnif nie zostanie wdrożony.



Zaawansowany bot może również kraść więcej niż informacje bankowe, może również uzyskiwać dostęp do niektórych e-maili i przeglądarek oraz może sięgać swoimi wirtualnymi mackami do portfeli kryptowalut. Szkodliwe oprogramowanie bankowe często rozprzestrzenia się za pomocą przynęt e-mail w języku odbiorcy takiej maila. Spośród wielu krajów na całym świecie złośliwe oprogramowanie Ursnif najbardziej jest wykrywane we Włoszech.



Badacze firmy Avast znaleźli nazwy użytkowników, hasła, dane karty kredytowej, dane bankowe i informacje o płatnościach, które prawdopodobnie zostały skradzione ofiarom Ursnif przez operatorów złośliwego oprogramowania.

Istniały również dowody wskazujące na to, że w uzyskanych informacjach znalazło się ponad 100 włoskich banków oraz ponad 1700 skradzionych danych uwierzytelniających dla jednego podmiotu przetwarzającego płatności.