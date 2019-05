Podczas trwających przez miesiąc działań profilaktycznych, departament cyberpolicji przy Narodowej Policji Ukrainy wstrzymał działalność ponad 30 pirackich stron internetowych z filmami. Za naruszenia praw autorskich zostało wszczętych 19 spraw karnych, powiedział szef departamentu cyberpolicji, Siergiej Diemiediuk.

Zdjęcie Walka z piractwem na Ukrainie zaostrza się /123RF/PICSEL

Ponadto po operacji pierwszy raz do sądu trafiła sprawa mieszkańca miasta Krzywy Róg, który nagrywał premiery filmowe w kinach i sprzedawał te filmy do dystrybucji na pirackich portalach internetowych. Oskarżonemu grozi do dwóch lat pozbawienia wolności.

Także podczas operacji funkcjonariusze cyberpolicji złapali dwóch obywateli zaangażowanych w tworzenie wielu pirackich stron. Każdego dnia ich portale były odwiedzane przez ponad 100 tys. internautów, a dochody z reklam osiągały kwotę 2 tys. dolarów miesięcznie.



W obwodzie lwowskim powstrzymano działalność 13 portali, które stworzył lokalny mieszkaniec. Podstawowym jego zarobkiem było rozwijanie działalności tych portali w celu zamieszczania na nich płatnych reklam. Na terytoriach obwodów donieckiego, czerniowieckiego i mikołajowskiego, pracownicy cyberpolicji udokumentowali działalność osób, które długi czas instalowały i ustawiały sprzęt do nielegalnej retransmisji tysięcy kanałów telewizyjnych, w tym zakazanych na Ukrainie przez regulatora medialnego.

Nieco wcześniej podano do wiadomości, że jedna z pirackich stron wznowiła swoją działalność i proponowała swoim użytkownikom rekompensaty.