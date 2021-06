UE chce zakazać rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych

Organy regulacyjne Unii Europejskiej w zakresie ochrony danych wezwały do zablokowania technologii rozpoznawania twarzy w miejscach publicznych. Debata dotycząca wykorzystania konkretnych algorytmów trwa już od wielu miesięcy.

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Reklama

We wspólnej opinii Europejska Rada Ochrony Danych i Europejski Inspektor Ochrony Danych stwierdzili, iż wykorzystywanie sztucznej inteligencji do inwigilowania społeczeństwa powinno być zakazane. EROD i EIOD wezwały urzędników do stworzenia dokumentu, który zakaże wykorzystania technologii rozpoznawania twarzy, odcisków palców, DNA, głosu, naciśnięć klawiszy oraz innych sygnałów biometrycznych lub behawioralnych - w dowolnym ich kontekście. Stosowanie przez systemy sztucznej inteligencji do klasyfikowania danych biometrycznych oraz ich analizowania może prowadzić do problemów oraz dyskryminacji na terenie Starego Kontynentu.

Reklama

Bardzo możliwe, że w najbliższych tygodniach regulatorzy wezmą się do pracy, czego efektem będzie nowy zestaw przepisów pozwalających skutecznie ograniczyć wykorzystanie sztucznej inteligencji w przestrzeni publicznej. Prawa mają zawierać także wyjątki związane między innymi z poszukiwaniem zaginionych dzieci czy też przeciwdziałaniem konkretnemu, znaczącemu zagrożeniu - w tym przypadku nie ma jednak większej definicji dotyczących konkretnych sytuacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. W Korei Południowej odbyły się targi „InterBattery 2021” AFP