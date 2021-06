Twitter Blue - ruszyła płatna wersja serwisu Twitter

Wystartowała pierwsza płatna usługa oferowana przez serwis społecznościowy Twitter - jej nazwa to Twitter Blue. Specjalna subskrypcja jest już dostępna w dwóch krajach. Co oferuje Twitter Blue i ile kosztuje?

Zdjęcie Twitter Blue - ekran główny nowej usługi / materiały prasowe

Twitter Blue najpierw zostanie udostępniony w Kanadzie i Australii. Miesięczny koszt abonentów wynosi 3,49 dol. kanadyjskiego i 4,49 dolara australijskiego. Co otrzymamy po włączeniu Twitter Blue?

Niestety, nie ma co liczyć na dezaktywację reklam czy przycisk "Edytuj". Zamiast tego abonenci dostaną opcję "Undo Tweet", którą można porównać do tworzenia wersji roboczej wpisu - przed upublicznieniem tweeta, będziemy go mogli jeszcze przeczytać i poprawić, ale po kliknięciu "Tweetnij", tweet staje się publiczny i nie możemy go edytować.

Zdjęcie Funkcja "Undo Tweet" / materiały prasowe

Druga nowość to zakładki, dzięki którym można uszeregować znalezione przez nas tweety, nadając im konkretną kategorię.



Trzecia zaprezentowana funkcja ma ułatwić czytanie wątków składających się z kilku wpisów (tryb "Reader Mode").

Zdjęcie Tryb "Reader Mode" / materiały prasowe

Ostatnia zmiana dotyczy drobnej modyfikacji ikon na ekranie tytułowym oraz zmiany koloru tła aplikacji Twitter na smartfonie. Na tym koniec oferowanych funkcji, za które trzeba płacić równowartość 10,60 zł (w przeliczeniu z dolarów kanadyjskich).

Według raportu spółki z pierwszego kwartału tego roku, reklamy stanowią 86 proc. przychodów Twittera. Po ogłoszeniu Twitter Blue, wartość akcji wzrosła o 2,3 proc.

"Prosiliśmy o brak reklam, mniej nienawiści we wpisach, wykasowanie botów i CEO, który poświęca firmie cały etat, a dostaliśmy modyfikację ikon" - podsumował debiut Twitter Blue Scott Galloway, ekspert ds. inwestycji i autor książek oraz publikacji na temat firm technologicznych. Pisząc o "CEO poświęcającym firmie cały etat", Galloway miał na myśli Jacka Dorseyego, który funkcję szefa Twittera łączy ze stanowiskiem CEO firmy Square.



