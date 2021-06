Projektant Minwook Paeng stworzył akcesorium o nazwie „Third Eye”, które dodaje ludziom swoiste trzecie oko do obserwowania ulicy. Wszystko to w momencie, w którym nasza głowa będzie skierowana w dół, w stronę smartfona.

Zdjęcie fot. Minwook Paeng / materiały prasowe

Ludzie spędzają coraz więcej czasu z nosami przyklejonymi do smartfonów. W Polsce ostatnie przepisy zakazują wykorzystania urządzenia mobilnego podczas przechodzenia przez pasy - i słusznie. Jak rozwiązać inne kłopoty związane z brakiem koncentracji na drodze? Minwook Paeng zaprojektował "Third Eye", specjalną kamerkę, którą można umieścić na czole człowieka.

Półprzeźroczyste urządzenie w kształcie gałki ocznej ma ostrzegać użytkownika przed pojawiającymi się na drodze przeszkodami. Akcesorium wykorzystuje do działania platformę Arduino oraz specjalną kamerę. Żyroskop na pokładzie pozwala wyczuć pochylenie głowy użytkownika.

Motywacją projektu według jego twórcy nie jest większe uzależnienie użytkowników od smartfonów, a pokazanie, jak bardzo absurdalnie wygląda nasza obecna rzeczywistość.

Paeng będzie chciał dalej rozwijać swoje akcesorium "Third Eye", jednak niemalże na pewno nie wprowadzi go do oficjalnej sprzedaży. Całość należy traktować jako komentarz artysty na temat uzależnienia ludzi od urządzeń mobilnych.

Przypomnijmy, że w Polsce od 1 czerwca, obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów w czasie przejścia przez jezdnię, kiedy pieszy korzysta z przejścia dla pieszych ( Więcej informacji) .