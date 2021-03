Tinder z zupełnie nową funkcją bezpieczeństwa

Tinder już niebawem doda do swojej aplikacji nową funkcję, która będzie skupiała się na bezpieczeństwie. Jak będzie działać?

Reklama

Zdjęcie Tinder uruchamia nowa funkcję bezpieczeństwa /AFP

Nowa opcja, która już wkrótce trafi do Tindera pozwoli użytkownikom sprawdzić czy ich ewentualna para nie była wcześniej karana. Wszystko to przez dostęp do Garbo - czyli publicznych rejestrów dotyczących zgłoszeń obejmujących przemoc lub inne nadużycia. W Garbo nie ma jednak informacji na temat nadużywania narkotyków czy też naruszeniach drogowych.

Reklama

Usługa nie będzie oferowana i bezpłatnie i nie jest jeszcze jasne czy trzeba będzie za nią płacić na bieżąco czy też będzie to część konkretnego planu subskrypcyjnego. Wiadomo jednak, że testy opisywanej funkcjonalności trwają i samo rozwiązanie będzie dostępne na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Aby skorzystać z nowej funkcjonalności Tindera, jedna z osób będzie musiała znać dokładne imię i nazwisko oraz numer telefonu potencjalnej randki. Grupa Match nie udostępni danych użytkowników w prosty sposób, tak więc wszystko będzie rozbijało się o zasadę zaufania.