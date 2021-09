TikTok - nowe limity dla nieletnich użytkowników

TikTok - skąd się wziął, czy jest bezpieczny i dokąd zmierza?

Chińscy właściciele aplikacji mobilnych dbają o bezpieczeństwo i prywatność rodzimej młodzieży. Z tego powodu wprowadzają odgórne ograniczenia dotyczące wyświetlanych przez nich treści. Często wprowadzone zostają także limity dotyczące czasu użytkowania oraz blokady na noc. Tego typu rozwiązania stosują największe chińskie marki np. Tencent. Do tej grupy dołączy także Douyin, czyli chińska wersja TikToka.

Jak podaje portal Reuters, od tej pory wszyscy użytkownicy TikToka z Chin, którzy nie mają 14 lat, zostaną włączeni do "Youth Mode". Tryb będzie blokował nieodpowiednie dla nich treści. Ponadto, czas jaki będą mogli spędzić oglądając filmiki w aplikacji, zostanie ograniczony do zaledwie 40 minut dziennie. Co więcej, nie będą mogli tego robić w godzinach nocnych.

Właściciele TikToka skupiają się na zwiększeniu bezpieczeństwa również poza Azją. Zmiany szykują się także w naszym kraju, lecz nie będą one aż tak surowe. Świadczy o tym niedawna wypowiedź Sylwii Chady, General Manager TikTok w Polsce i Europie Centralnej: "Naszym priorytetem jest zapewnienie społeczności TikToka bezpiecznych i pozytywnych doświadczeń. Wprowadzone przez nas zmiany dotyczące prywatności oraz ochrony młodszych użytkowników platformy to kontynuacja naszego zobowiązania do stworzenia przestrzeni, w której każdy będzie czuć się komfortowo, by móc wyrażać swoją twórczą ekspresję. W dalszym ciągu będziemy współpracować z rodzicami, organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami środowisk akademickich, by oferować nowe funkcje i narzędzia zapewniające bezpieczeństwo naszej społeczności".