Telegram i Pawieł Durow – kim jest założyciel popularnego komunikatora?

Pawieł Durow to kontrowersyjny przedsiębiorca, który odpowiada między innymi za stworzenie aplikacji społecznościowej VKontakte oraz popularnego komunikatora Telegram. Kim jest ten Rosjanin, który wypowiedział wojnę rządowi w swoim kraju?

Zdjęcie Pawieł Durow / AFP

Michał Dworczyk, szef KPRM, w swoim oświadczeniu ws. ataku hakerskiego na jego skrzynkę pocztową, napisał, że: "informacje zostały opublikowane w rosyjskim serwisie społecznościowym Telegram" . (Więcej informacji ). Czy to rzeczywiście "rosyjski serwis"? Sylwetka założyciela Telegrama może wskazywać na coś innego.



Pawieł Durow stał się popularny nie tylko ze względu na stworzenie popularnej sieci społecznościowej VKontakte, ale również przyczynił się do powstania komunikatora Telegram - rozwiązania wykorzystywanego chętnie we wszystkich regionach świata. W ostatnich miesiącach w ciągu 72 godzin do programu dołączyło ponad 25 milionów nowych użytkowników. Wszystko to ze względu na zwiększoną prywatność względem swojego głównego konkurenta - komunikatora WhatsApp od Facebooka.

Historia Durowa nie jest jednak ta prosta, jak mogłoby się wydawać. Rosyjski przedsiębiorca urodził się w Leningradzie i większość dzieciństwa spędził we Włoszech. Durow wrócił do Rosji w 2001 roku i w 2006 roku ukończył tam studia. W tym samym okresie Durow założył ze swoim bratem serwis VKontakte, który stał się największą rosyjską siecią społecznościową. W całej historii swoich biznesów Durow wielokrotnie stawał się kontrowersyjny. Odmówił on między innymi zablokowania konta Aleksieja Nawalnego, a w przypadku komunikatora Telegram nie zgodził się na to, aby urzędnicy rosyjscy mogli uzyskać dostęp do prywatnych wiadomości użytkowników poprzez specjalne klucze deszyfrujące konwersacje.

Durow wraz ze swoim bratem opuścił Rosję na dobre, przyjmując obywatelstwo w innych państwach. W 2013 roku powstał komunikator Telegram. Pierwotnie główna siedziba firmy znajdowała się w Berlinie, jednak Durow przeniósł ją do Dubaju - za co również został skrytykowany.

Zdjęcie Aplikacja Telegram / 123RF/PICSEL

Co potrafi Telegram?

Aplikacja posiada narzędzia do edycji zdjęć i wideo oraz otwartą platformę naklejek/GIFów. Niedawno do jego funkcji dołączyła także możliwość prowadzenia grupowej wideokonferencji. Wszystko to za darmo i w formie pozbawionej jakichkolwiek denerwujących reklam. Aplikacja nie tylko nie daje dostępu do naszych danych osobom trzecim, ale także oferuje specjalny tryb wiadomości w szyfrowanych czatach, które mogą być zaprogramowane tak, aby automatycznie ulegały samozniszczeniu na obu uczestniczących w nim urządzeniach.

Nad bezpieczeństwem programu czuwa system szyfrowania wykorzystujący kombinację 256-bitowego symetrycznego szyfrowania AES, 2048-bitowego szyfrowania RSA oraz bezpiecznej wymiany kluczy Diffie-Hellmana.

Telegram jest dostępny w naszym ojczystym języku. Do powstania oficjalnego tłumaczenia przyczyniła się przede wszystkim jego wysoka popularność w naszym kraju.