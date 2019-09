Szwajcarski parlament przyjmuje poprawki do prawa autorskiego, sprzeciwiając się blokowaniu pirackich witryn. Szwajcaria może wprowadzać swoje ustawodawstwo, ponieważ nie podlega jurysdykcji Unii Europejskiej.

Zdjęcie /123RF/PICSEL

Polityka genewskiego prawa autorskiego nie spełnia zatem standardów innych krajów europejskich, co spotkało się z krytyką ze strony wielu firm z branży filmowej. Zgodnie z poprawkami użytkownicy pobierający treści chronione prawem autorskim z nielegalnych źródeł nie zostaną ukarani. Jednak pobieranie treści z torrentów jest nadal nielegalne. Ponadto dostawcy usług internetowych nie będą zobowiązani do blokowania dostępu do stron z pirackimi treściami. Doniesiono, że przepis dotyczący odpowiedzialności za pobieranie nielegalnych treści na platformy ulegnie zmianie, ale jak dotąd nie wiadomo, które z nich ulegną zmianie.

Po poprawkach nowe przepisy w Szwajcarii zobowiązują lokalnych dostawców do usuwania nielegalnych treści ze swoich serwerów, ale nie będą musieli sprawdzać, czy pobrane treści są chronione prawem autorskim.

Przypomnijmy, że w innych krajach europejskich mają inne podejście do nielegalnych treści. Na przykład we Włoszech trwa aktywna kampania antypiracka, w wyniku której poziom piractwa w tym kraju spadł o 8 proc. Niedawno we Francji administratorzy strony zostali aresztowani, bo administrowali około 20 usług pirackich, za pośrednictwem których transmitowano wydarzenia sportowe, które zostały nielegalnie pozyskane z francuskich kanałów sportowych.