Szczepionki przeciwko COVID-19 i fałszywe paszporty szczepionkowe sprzedawane w Darknecie

Okazuje się, że całkiem sprawnie działa czarny rynek handlu szczepionkami i negatywnymi wynikami testów przeciwko COVID-19. Szczepionki oraz paszporty szczepionkowe są sprzedawane w tzw. Darknecie. Płatności tylko Bitcoinami. Za to sfałszowane negatywne wyniki testów PCR na koronawirusa są w zwykłym internecie, a kupujący jest nawet ostrzegany, że to fałszywy test, a płatności Pay Palem, przelewem lub kartą.

Darknet, znany również jako "ciemna sieć", to zastrzeżona część Internetu, do której można uzyskać dostęp tylko za pośrednictwem określonych narzędzi przeglądarki (więcej informacji).

Ceny za dawki szczepionek w darknecie wahają się zwykle od 500 do 750 dol. i pytanie o jakie szczepionki chodzi - tu pojawiają się nazwy: brytyjskiej AstraZeneca, rosyjskiej Sputnik, chińskiej Sinopharm czy amerykańskiej Johnson & Johnson, czyli te, które nie muszą być przechowywane w bardzo niskich temperaturach, więc łatwiej jest nimi handlować (o ile są one prawdziwe, a nie sfałszowane). Ostatnio zaobserwowano "gwałtowny wzrost" zainteresowania szczepionkami, ale nikt nie jest w stanie zweryfikować, czy szczepionki są prawdziwe. Kupiono już kilka próbek w ramach zakupu kontrolowanego, by zbadać czy są prawdziwe czy fałszywe.

Oferty szczepionek obejmują brytyjską szczepionkę AstraZeneca po 500 dol., Johnson & Johnson i Sputnik były po 600 dol., a najdroższa jest chińska szczepionka Sinopharm po 500-750 dol. za dawkę. Rzadkością jest szczepionka Pfizer-BioNTech, a jak już jest to za 800 dol. za dawkę (ponad 3000 zł), a trzeba przyjąć dwie. Oferta pochodziła z... Niemiec, choć nikt pewnie nie dowie się skąd faktycznie pochodzi oferta i sama szczepionka, bo gdzieś musiała być skradziona lub pozornie zutylizowana. Co ciekawe, dostawa takich szczepionek może być już na następny dzień, choć to kosztuje ekstra. Są też promocje pt. "kup dwie szczepionki - jedna gratis", "kup dwa negatywne testy, a trzeci dostaniesz gratis!" , a to już jest marketingową zagrywką, bo widać jest konkurencja na czarnym rynku. W Darknecie są też sprzedawane fałszywe świadectwa szczepień, które są oferowane przez anonimowych handlowców za jedyne 250 dol.



Zdjęcie Ogłoszenia dotyczące sprzedaży szczepionek w Darknecie. Fot. Check Point

Negatywny wynik badania do kupienia

Dodatkowo Istnieją generatory negatywnego wyniku testu PCR na koronawirusa. To taka możliwość szybkiego tworzenia autentycznie wyglądających negatywnych dokumentów testowych COVID-19, tworzonych szybko na podstawie danych wprowadzanych przez użytkowników, w bardzo przyjaznym interfejsie użytkownika, wystarczy zapłacić 25 dol. Wyniki są generowane w ciągu 30 minut i dyskretnie wysyłane do skrzynki odbiorczej użytkownika. Na takie stronie internetowej wyraźnie potwierdza się, że dokumenty nie są prawdziwymi wynikami testów, czyli teoretycznie kupujący powinien być w pełni świadomy. Są specjalne i to uaktualniane generatory dla poszczególnych krajów: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy Włoch. Zwykle są to wyniki testów PCR.

Zdjęcie Oferta szczepionki AstraZeneca za 500 dol. - fot: Check Point / materiały prasowe

Badacze z firmy Check Point zajmującej się bezpieczeństwem cybernetycznym monitorują fora hakerskie i inne rynki od stycznia, kiedy po raz pierwszy pojawiły się reklamy szczepionek. Podobno liczba ofert ze szczepionkami ostatnio potroiła się i przekroczyła 1200. Nie zostało to potwierdzone, ale wydaje się, że sprzedawcy "lewych" szczepionek pochodzą z USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Rosji (znaleziono oferty w cyrylicy).

Zielone certyfikaty i paszporty szczepionkowe

W Wielkiej Brytanii rozważa się wprowadzenie jakiegoś systemu paszportów szczepionkowych, który mógłby być stosowany w celu umożliwienia odwiedzającym wstępu do miejsc takich, jak puby, restauracje czy stadiony i hale sportowe. Urzędnicy Unii Europejskiej ogłosili plany dotyczące tzw. "Zielonego certyfikatu cyfrowego". Umożliwiłoby to podróżowanie po UE każdemu zaszczepionemu przeciwko COVID-19 lub osobie, która uzyskała wynik negatywny albo też jest ozdrowieńcem. I takie sfałszowane dokumenty też już są oferowane na sprzedaż w darknecie, choć tak naprawdę jeszcze nie zostały oficjalnie wprowadzone. Choć pomysł "zielonego certyfikatu" wydaje się dobry, to widać jak szybko hakerzy potrafią go wykorzystać do swoich celów wśród naiwnych klientów.

Zdjęcie Fałszywe rosyjskie świadectwo szczepień fot. Check Point

Większość płatności za szczepionki czy inne podrobione dokumenty są realizowane przy pomocy trudnej do śledzenia kryptowaluty w Bitcoinach jako metody płatności. Prawda jest taka, że próba uzyskania szczepionki, karty szczepień lub negatywnego wyniku testu COVID-19 w nieoficjalny sposób jest niezwykle ryzykowna, ponieważ hakerzy są bardziej zainteresowani zupełnie innymi rzeczami: pieniędzmi, wyczyszczeniem karty lub konta oraz tożsamością do wykorzystania. Check Point wzywa kraje do przyjęcia systemu kodów QR we wszystkich dokumentach szczepionek, aby utrudnić fałszerstwa.