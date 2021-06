Wi-Fi stało się dla wielu tak istotne jak bieżąca woda czy prąd. Sieć Wi-Fi nieustannie się rozwija. Jak będą najważniejsze trendy technologiczne dotyczące Wi-Fi według ekspertów z firmy Cisco?

1. 5G i Wi-Fi 6 - most nad cyfrową przepaścią

Brak dostępu do internetu sprawia, że połowa światowej populacji ma ograniczone możliwości nauki, rozwoju biznesu czy wdrażania nowoczesnej opieki zdrowotnej. Niemal w każdym kraju cyfrowe opóźnienie dotyka przede wszystkim obszary wiejskie i osoby ubogie.

Najnowsza generacja technologii bezprzewodowych - w tym 5G i Wi-Fi 6 - może w znacznym stopniu przyczynić się do zniwelowania różnic. Dzięki nim Internet może być dostępny w obszarach, gdzie doprowadzenie światłowodów okazuje się niewspółmiernie drogie. Z technologii sieciowych nowej generacji skorzystają pracownicy zdalni, pacjenci i lekarze - dzięki rozwojowi telemedycyny. Usprawnią one także produkcję i edukację. Zdaniem ekspertów Cisco powszechny dostęp do bezprzewodowego internetu będzie decydującym czynnikiem niwelującym cyfrową przepaść.

2. Wi-Fi 6 i Wi-Fi 6E - najnowszy standard Wi-Fi

Kolejną generacją standardu Wi-Fi jest Wi-Fi 6, znany również jako 802.11ax. Opiera się na tych samych innowacjach bezprzewodowych, co 5G. Oprócz znacznie większej szybkości przesyłania danych, Wi-Fi 6 zapewnia nawet o 400 proc. większą przepustowość. Jest również bardziej efektywny w miejscach o dużym zagęszczeniu, takich jak sale wykładowe, stadiony i sale konferencyjne.

Dzięki technologii Wi-Fi 6 znacznie ograniczono opóźnienia między wysłaniem żądania a otrzymaniem odpowiedzi, dzięki czemu możliwe jest korzystanie z sieci w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Standard Wi-Fi 6 jest również bardziej przyjazny dla baterii, dzięki czemu użytkownicy urządzeń mobilnych mogą cieszyć się dłuższym czasem ich działania.

Najnowszy ze standardów, czyli Wi-Fi 6E, udostępnia nowe spektrum (więcej kanałów) dla sieci Wi-Fi poprzez dodanie nowego zakresu częstotliwości (6 GHz), co stanowi najbardziej spektakularne zwiększenie spektrum radiowego w historii Wi-Fi.

Wi-Fi 6 to milowy krok w zakresie możliwości sieci bezprzewodowych, radykalnie poprawiający przepustowość i minimalizujący opóźnienia. Wi-Fi 6E dodaje do tego nowe spektrum, które jeszcze bardziej zwiększy te możliwości dając początek nowej generacji powszechnej mobilności.