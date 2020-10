Strajk Kobiet jest wykorzystywany przez cyberoszustów

CERT Polska w oficjalnym komunikacie przestrzega przed nową falą kampanii wyłudzających dane logowania do Facebooka. Bezpośrednio nawiązuje ona do trwającego protestu kobiet.

CERT Polska - zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w sieci Internet, opublikował ważne ostrzeżenie. Na swoim profilu organizacja ostrzega przed nową falą kampanii wyłudzających dane logowania do Facebooka.

W tym celu oszuści wykorzystują trwający obecnie protest kobiet podczas którego rozsyłają fałszywe wiadomości dotyczące nieprawdziwych zdarzeń, w tym m.in. dotyczące rzekomego pobiciu demonstranta.

W celu zobaczenia, tak naprawdę nieistniejącego nagrania, konieczne jest zalogowanie się do Facebooka. Strona z odnośnika stanowi rzecz jasna kopię panelu logowania tego serwisu, a podane informacje są natychmiast przejmowane przez cyberprzestępców.

CERT Polska podkreśla w komunikacie, że wielokrotnie informował o takich kampaniach na przełomie ostatnich miesięcy. W celu przejęcia danych, oszuści często wykorzystują tragiczne motywy np. porwania lub potrącenia dziecka.

Popularne są także metody "na lajka". Przykładem takiej próby jest specjalnie przygotowana strona internetowa ze zdjęciem małej dziewczynki trzymającej w rękach aparat fotograficzny. Pod fotografią znajduje się przycisk "lubię to". Kiedy użytkownik kliknie na niego, zostaje przekierowany do fałszywej strony logowania, gdzie proszony jest o podanie swojego loginu i hasła do serwisu.

Do zalogowania się zachęca również fałszywy licznik, który wskazuje, że zdjęcie polubiło już wielu użytkowników Facebooka.