Spora wpadka popularnej wyszukiwarki Microsoftu

Microsoft Bing poinformował swoich użytkowników, że brytyjski książę Filip zmarł niedawno w szpitalu. Fałszywa informacja pojawiła się na wskutek niedoskonałości systemu wyszukiwarki.

Wyszukiwarka Microsoft Bing od lat usilnie stara się dogonić swojego największego konkurenta - Google. Pomimo wielu prób zmian i stopniowym dodawaniu kolejnych aktualizacji, wciąż pozostaje ona daleko w tyle. W pogoni za większą popularnością nie pomagają także liczne mniej lub bardziej zabawne wpadki. Ta opisywana dzisiaj, z pewnością należy do tych drugich.

Liczący sobie 99 lat, brytyjski książę Filip był niedawno w szpitalu. Według oficjalnych informacji, przeszedł on operację serca i obecnie wraca do zdrowia. Pomimo, że lekarze twierdzą, że mężczyzna czuje się dobrze i niebawem trafi do rodziny, wyszukiwarka Microsoft Bin ma inne zdanie na ten temat.

Przekonać się o tym możemy wpisując hasło "Prince Philip" w polu wyszukiwarki. Okno informacji o tej jakże barwnej postaci informuje nas o życiorysie, dacie oraz miejscu urodzenia księcia. Na samym końcu czeka na nas jednak szokująca informacja mówiąca, że oto książę zmarł w 2021 r. W Szpitalu Króla Edwarda.

Informacja jest oczywiście fałszywa i zapewne została błędnie wyświetlona z przyczyn niedoskonałości systemu analizującego wyniki danych w wyszukiwarce. Zarówno Google jak i Microsoft wyciągają dane z innych witryn informacyjnych i załączają je do okna "szybkiej informacji" na stronie.

Jeśli ktoś dokona edycji wpisu na stronie źródłowej (co jest nierzadkim zjawiskiem w przypadku np. Wikipedii), a zmiana nie zostanie sprawdzona i ewentualnie poprawiona przed kolejną aktualizacją wyników wyszukiwania, zapewne wyświetli się ona użytkownikom.

