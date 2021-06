Specjalna petycja ma zatrzymać Jeffa Bezosa na Ziemi

Jeff Bezos już niebawem wsiądzie na pokład rakiety Blue Origin i uda się w lot ponad powierzchnię Ziemi. W sieci pojawiła się specjalna petycja, która ma odwieść miliardera od tego przedsięwzięcia.

Zdjęcie Jeff Bezos, założycieł firm Amazon i Blue Origin, już wkrótce poleci w kosmos / Bloomberg / Contributor / Getty Images

Samo sformułowanie użyte w petycji wygląda dość zabawnie. Jak możemy przeczytać: “Jeff Bezos, to w rzeczywistości Lex Luthor (złoczyńca znany z komiksów z Supermanem - przyp. redakcji) przebrany za rzekomego właściciela niezwykle udanego sklepu internetowego. W rzeczywistości jest on złym władcą dążącym do globalnej dominacji. Wiemy o tym od lat".

Petycja wymienia także masonerię, templariuszy oraz zmarłego Jeffrey’a Epsteina. Według osób podpisujących dokument, powstrzymanie Jeffa Bezosa to ostatni moment przed tym zanim “uruchomią mikroczipy i sieci 5G dokonując masowego przejęcia ludzkości".

W petycji przeczytamy również, że sami miliarderzy nie powinni istnieć, zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

To nie jedyna tego typu petycja, która jest skierowana w stronę Jeffa Bezosa. Na moment pisania tego tekstu podpisało ją jednak prawie 12 tys. osób.

Jeff Bezos i jego brat Mark wyruszą 20 lipca w podróż nad powierzchnię Ziemi. Wszystko to odbędzie się na rakiecie rozwijanej przez przedsiębiorstwo amerykańskiego miliardera.

Zobaczymy, jak dalej potoczy się ta sprawa.

