Rosja największym źródłem dezinformacji na Facebooku

Rosja pozostaje głównym źródłem dezinformacji na Facebooku. Platforma społecznościowa odkryła kampanie powiązane ze wspomnianym krajem w 150 regionach na świecie.

Oprócz Rosji, głównymi źródłami dezinformacji na Facebooku były takie regiony, jak Iran, Birma, Stany Zjednoczone oraz Ukraina. Najczęstszymi celami branymi na tarczę były jednak Stany Zjednoczone, Ukraina, Wielka Brytania, Libia i Sudan. Rosjanie próbują podważyć zaufanie do instytucji obywatelskich i korumpować debatę publiczną przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych.

W opublikowanym raporcie Facebooka widać, że moment wyborów prezydenckich w USA w 2016 roku był kluczowy w zakresie skali dezinformacji oraz jej ciągłego zwiększania się.

Techniki dezinformacyjne zmieniają się oraz ewoluują wraz z czasem - są one też bardziej wyrafinowane. Szczególnie w mediach społecznościowych. Facebook zwraca uwagę, iż niektóre osoby znalazły coraz bardziej subtelne podejścia do całej sprawy. Rosjanie posiadają spory wpływ na opinię publiczną i nie zamierzają przestawać wykorzystywać platformy do swoich celów.

Można się spodziewać, że ataki dezinformacyjne będą tylko i wyłącznie przybierały na sile w nadchodzących latach.

